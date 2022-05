Den russiske atomraketten har fått kallenavnet «Satan-2» i Vesten.

Det er en grunn til det.

Ifølge propagandaen i russiske medier er atomraketten Sarmat større enn liknende amerikanske atomraketter. Den kan ta med seg mange kraftige atomstridshoder.

Rekkevidden skal være svært stor. Den skal kunne treffe mål over hele kloden.

Da Sarmat ble testet for noen uker siden, var russiske medier over seg av begeistring.

Russisk TV viser stadig bilder av atomraketten Sarmat. Den veier 200 tonn og kan ta 10-15 atomstridshoder. På TV-kanalene fortelles det at Sarmat er verdens største og kraftigste atomvåpen, og det skal være svært vanskelig å stanse. Disse bildene viser den russiske atomraketten i det den ble skutt opp den 20. april fra rakettbasen Plesetsk utenfor Arkhangelsk. Det er ikke så veldig langt fra grensa til Norge. statlig russisk TV

Også den russiske presidenten gjorde det klart på statlig TV at han er imponert.

– Dette er virkelig et unikt våpen. Det sørger for Russlands sikkerhet når det gjelder ytre trusler, sa president Vladimir Putin.

Han mener at de som forsøker å true Russland heretter må tenke seg om.

SATSER: President Vladimir Putin sier at utviklingen av atomvåpen er viktig for Russlands sikkerhet. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Uttalelser om atomkrig

Russland satte i gang krigen mot Ukraina den 24. februar.

Siden da har det blitt snakket stadig mer i russiske statlige medier om at denne konflikten kan utvikle seg til en atomkrig. Opptrappingen kan muligens skje ved bruk av små kjernefysiske ladninger, såkalte taktiske atomvåpen – en utvikling vestlige ledere har advart kraftig mot.

– Når en slåsskamp er uunngåelig, må man som kjent slå først. Og et angrep med taktiske atomvåpen er mulig, det tviler jeg praktisk talt ikke på, sa parlamentsmedlemmet Aleksej Zjuravljov i et samtaleprogram på statlig TV nylig.

Slike uttalelser vekker oppsikt, og fører til bekymring både i Russland og i vestlige land.

FOREBYGGENDE: Eksperten Aleksej Mukhin sier at Russland kan angripe med atomvåpen først hvis landet blir presset. Han kommenterer krigen på russisk statlig TV. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Det må sies at det finnes et visst grunnlag for dette. For i Russlands militære doktrine er det skrevet at i tilfelle et angrep, eller trussel om ødeleggelse eller strategisk nederlag for Russland, da kan Russland gjennomføre et forebyggende angrep, sier Aleksej Mukhin til NRK.

Han leder Senter for politisk informasjon i Moskva, og kommenterer det som skjer i Ukraina i et program på Kanal 1, den største statlige TV-kanalen i Russland.

Truer med å senke Storbritannia

Hver søndag har allmennkringkasteren Rossija et nyhetsprogram som varer om lag to og en halv time.

Der ble Storbritannia nylig utsatt for kraftige trusler. Bakgrunnen er trolig at britiske myndigheter gir bred militær og politisk støtte til Ukraina i krigen som nå pågår. Muligens vil russiske myndigheter også forsøke å skremme andre land.

Mye av det som vises på statlige russiske medier handler om hvordan atomvåpen kan brukes og faren for at Ukraina-krigen skal utvides. Blant annet vises det animasjoner av en en russisk atomtorpedo som kan lage en 500 meter høy radioaktiv flodbølge. En bølge som kan legge hele Storbritannia øde. statlig russisk TV

– Hvorfor utfordrer Storbritannia oss? spurte programlederen.

Han understreket at øya britene bor på er så liten at bare én Sarmat-rakett er nok til å senke øya en gang for alle.

Satser sterkt på atomvåpen

Russland har ikke kunnet konkurrere med Nato om å bygge opp de største vanlige militære styrkene de siste tiårene.

Russerne satset derfor på å utvikle forskjellige atomvåpen som skal vere på høyde med de vestlige.

Eksperten Mukhin sier at utviklingen av nye atomvåpen er svært viktig for den russiske presidenten.

KRAFTIG: Russland utvikler nye atomvåpen for å kunne være på like fot med Vesten militært. Foto: RU-RTR Russian Television / AP

– Vladimir Putin er etter min mening overbevist om at vestlige land bare forstår styrke. Det er nytteløst å forhandle, det er nødvendig å vise sin styrke for at Vesten grovt sagt holder seg unna Russland og lar landet utvikle seg, sier han.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har sagt at Russland ikke ønsker at konflikten rundt Ukraina skal trappes opp til en atomkrig. Men selv denne svært erfarne diplomaten mener at det likevel kan skje.

– Faren er alvorlig, den er reell og den bør ikke undervurderes. Instrumentene for våpenkontroll og ikke-spredning er praktisk talt ødelagt. Det er ingen avtale om antirakettforsvar, ingen avtale om kort- og mellomdistanseraketter, understreket Lavrov i et intervju i slutten av april.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: AP

USA vil svekke Russland

USAs utenriksminister og forsvarsminister besøkte den ukrainske hovedstaden Kyiv for ikke så lenge siden.

De lovet videre støtte til Ukraina, men kom også med en uvanlig skarp advarsel til Russland.

STØTTE SOM PROVOSERER RUSSLAND: USAs forsvarsminister og utenriksminister besøkte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv for noen uker siden. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

– Vi ønsker å se Russland svekket i en slik grad at det ikke kan gjøre noe slikt som det har gjort ved å invadere Ukraina, sa den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin.

Uttalelsen har helt klart provosert lederne her i Moskva, ifølge Aleksej Mukhin. Han mener uttalelsen kan øke risikoen for bruk av atomvåpen.

– Faren oppsto da noen vestlige aktører begynte å snakke om et strategisk nederlag for Russland. Fra det øyeblikket ble det dessverre hypotetisk og teoretisk mulig å gjennomføre et kjernefysisk angrep fra russisk side, sier den russiske eksperten.

– Skremselspropaganda

Sverre Diesen, forsker ved FFI og tidligere forsvarssjef, har sett bildene og animasjonene fra russiske medier. Han mener hensikten er å skremme Vesten.

– Det er helt åpenbart ren skremselspropaganda som er beregnet på befolkningen i vestlige land. Det har ingen politisk eller militær troverdighet, sier Diesen.

De russiske lederne er fullstendig klare over at de ikke kan hindre at Vesten gjengjelder et eventuelt atomangrep, legger han til.

Diesen forteller at Russland prøver å få vestlige land til å stoppe å støtte Ukraina med utstyr, våpen og penger.

– Det er i ferd med å bli et stort problem for dem, sier han.

Bildene av raketter på russisk TV er også ment for å øke moralen i den russiske befolkningen, ifølge Diesen.

– Tradisjonelt er de mer opptatt av at Russland skal være mektig og fryktet, der vi i Vesten er opptatt av å være likt.