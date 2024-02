President Zelenskyj mistet troen på Ukrainas «jerngeneral»

Torsdag kveld møtte den ukrainske forsvarssjefen Valerij Zaluzjnyj med president Volodymyr Zelenskyj.

Der fikk han beskjed om at landets regjering ønsket seg en ny militær ledelse.

Zaluzjnyj ble utnevnt til jobben som øverstkommanderende i det ukrainske forsvaret i juli 2021.

Dette bildet av Valerij Zaluzjnyj og president Volodymyr Zelenskyj ble publisert med nyheten om at førstnevnte ble avsatt som forsvarssjef. Foto: Ukrainian Presidential Press Office / Reuters

– Krig endrer seg og krever endring. Nye tilnærminger og nye strategier er nødvendig, sa forsvarsministeren. Zaluzjnyj medgir selv at Ukrainas militære strategi «må endres og tilpasses», sa forsvarsminister Rustem Umerov.

Fredag erklærte Zelenskyj at Zaluzjnyj er en «helt av Ukraina». Æresmedaljen kommer dagen etter at han ble avsatt.

Omstridt avgjørelse

I Ukraina har reaksjonene ikke latt vente på seg.

Valerij Zaluzjnyj blir sett på som en nasjonal helt etter at han ledet forsvaret av landet under invasjonen for snart to år siden.

I sosiale medier har det kokt siden torsdag kveld da det ble kjent at forsvarssjefen var avsatt.

Skammelig og meningsløst er ord som går igjen i kommentarfeltet i Zelenskyj sin Instagramkonto.

En kjent ukrainsk aktivist Maria Barabasj krever nytt presidentvalg.

– Zaluzjnyj er sparket. Nå er det fest i Moskva, skriver forfatter og journalist Dmytro Vovnyanko.

En stor feil av presidenten, som vi alle må betale for, sier opposisjonspolitiker Oleksij Hortsjarenko, ifølge BBC.

Zaluzjnyj har vært den beste øverstkommanderende i Ukrainas historie, skriver aktivisten Maria Berlinskaja.

I en måling utført av Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) i desember i fjor, sa 88 prosent av de spurte at de hadde tillit til Zaluzjnyj. 62 prosent sa det samme om president Zelenskyj.

Kun 2 prosent sa at de ville støtte en beslutning om å skifte han ut som forsvarssjef.

– Ikke uvanlig

Men det er også enkelte som er enige med presidenten i at Ukraina trenger en ny strategi i krigen.

Den ukrainske kommentatoren Denis Horokhovskyi sier at det ikke er uvanlig å gjøre endringer i den militære ledelsen.

Når en militær konflikt pågår over lang tid, er dette helt normalt. Fienden og opposisjonen prøver spekulere i dette. Hvorfor skjer det? Fordi mediene har gjort Zaluzjnyj til et ikon, sier Horokhovskyi.

Målet til president Zelenskyj er at Ukraina skal frigjøre alle områdene som i dag er okkupert av Russland. Det siste året har krigen blitt og mer fastlåst, selv om Ukraina har gjennomført en offensiv.

Men hvorfor skjer byttet nå?

En omstridt kommentar

Ved utgangen av 2023 ble Valerij Zaluzjnyj sine refleksjoner om krigens gang. Saken ble publisert i The Economist.

«Krigen er fastlåst», mente han. Det ble fort en snakkis. Til Zelenskyjs fortvilelse.

Zaluzjnyj uttrykte frykt for en langvarig stillingskrig, en krig som kunne «slite ned den ukrainske staten».

– Tid har gått, folk er slitne, men dette er ikke en stillstand, sa en frustrert Zelenskyj til pressen under en felles pressekonferanse med EU-president Ursula von der Leyen i Kyiv.

Mobiliseringsvansker

Ukraina er i en vanskelig situasjon. Krigen er på sin andre vinter, de trenger våpen, ammunisjon og soldater. Krigen pågår for fullt.

Zaluzjnyj ville at Zelenskyj skulle mobilisere opp mot en halv million menn.

– Dette er et seriøst antall. Jeg sa at jeg trenger flere argumenter for å støtte denne retningen, sa presidenten under en pressekonferanse.

Slaget om Bakhmut

Slaget om Bakhmut vekket konflikt på øverste nivå i den ukrainske ledelsen.

Zaluzjnyj skal ha ønsket å trekke soldatene ut av de blodige kampene i og rundt byen på et tidligere tidspunkt, skrev tyske Bild.

Zelenskyj ville fortsette å kjempe. Store mengde ammunisjon ble brukt og tusenvis av soldater ble drept.

Sårede soldater får medisinsk behandling i nærheten Bakhmut 25. januar 2024. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Zelenskyjs ordre ble ledet av den nye forsvarssjefen, generaloberst Oleksandr Syrskyj, skriver Financial Times. De ukrainske soldatene kritiserer han for hans røffe sovjet-lignende stil.

Et upopulært valg

Zelenskyj oppnevnte likevel Syrskyi som ny forsvarssjef.

Oberstgeneral Oleksandr Syrskyj er den nye forsvarssjefen til Ukraina. Foto: Reuters

Han har ledet landets landstyrker siden 2019, men er langt mindre populær blant befolkningen, enn Zaluzjnyj.

I sin første kommentar som øverstkommanderende sa Syrskyi at forsvaret må være forberedt på forandring.

– Bare endringer og kontinuerlig forbedring av utstyr og metodene for krigføring vil tillate oss å lykkes på denne veien.

58-åringen ble kreditert for å ha ledet det ukrainske forsvaret av hovedstaden Kyiv den første måneden, og den suksessfulle motoffensiven i Kharkiv-regionen i 2022.