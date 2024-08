Den tidligere soldaten og forretningsmannen Paul Whelan, som har vært fengslet i Russland siden 2018, var den første som kom ned flytrappen på flybasen Joint Base Andrews like før midnatt lokal tid.

Han ble tatt imot med et stort smil, et varmt håndtrykk og en god klem av president Joe Biden.

Deretter fulgte journalistene Evan Gershkovich og Alsu Kurmasheva, til jubel av ventende familier ute på rullebanen.

Fikk tilbake moren på bursdagen

Datteren til russisk-amerikanske Alsu Kurmasheva, Miriam Butorin fyller 13 år i dag og fikk bursdagssangen sunget for seg blant annet av president Joe Biden i Det hvite hus i går, da bytteavtalen ble kunngjort.

Alsu Kurmasheva klemmer sine døtre Miriam Butorin (til venstre), and Bibi Butorin (t.h.) mens ektemannen Pavel Butorin se i bakgrunnen. Foto: Alex Brandon / AP

Noen timer senere kunne hun klemme moren igjen for første gang på lang tid. Tårene rant nedover kinnene på 13-åringen.

Søsteren Bibi Butorin beskriver det som «den beste bursdagspresangen noen gang».

Familien til Alsu Kurmasheva, ektemannen Pavel Butorin og døtrene Miriam Butorin og Bibi Butorin løper mot flyet med de løslatte amerikanerne på flybasen Joint Base Andrews. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Alsu Kurmasheva, som er amerikansk statsborger og arbeider for den amerikanske radiokanalen Radio Free Europa/Radio Liberty, ble pågrepet da hun skulle besøke sin russiske hjemby Kaza.

I desember 2023 ble hun dømt til 6,5 år i fengsel for å ha spredd falsk informasjon om det russiske forsvaret i boken hun hadde skrevet om 40 russere som er mot krigen i Ukraina.

Har det bra

– Jeg har det bra, slo den kjente Wall Street-journalisten Evan Gershkovich fast da han møtte ventende kolleger – etter at han først hadde gitt sin mor en stor klem.

På spørsmål om hvordan det føles å være tilbake på amerikansk jord, svarte Gershkovich muntert «ikke så dårlig».

Den frigitte Wall Street-journalisten Evan Gershkovich hilses velkommen hjem av visepresident Kamala Harris. Foto: Kevin Mohatt / Reuters

Wall Street Journal-journalisten ble pågrepet av russisk i april 2023 under en reportasjetur. Han skulle skrive en artikkel om russisk våpenproduksjon.

Russiske myndigheter hevdet Gershkovich spionerte for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA og samlet inn hemmelige informasjon om forsvarsbedriften Uralvagonzavod i Jekaterinburg.

– Vi har ventet på frigjøringen av Evan i 491 dagen. Det er vanskelig å beskrive hva denne dagen føles som, sier Gershkovichs familie i en uttalelse som arbeidsgiveren Wall Street Journal gjengir.

Den tidligere soldaten Paul Whelan var den første som president Joe Biden kunne ønske velkommen hjem. Foto: ANDREW HARNIK / AFP

Ventet lengst

Paul Whelan som også kunne gi sin kone en etterlengtet klem, er den av amerikanerne som har sittet lengst i russisk fengsel.

Whelan ble pågrepet i desember 2018 på et hotellrom i Moskva og siktet for spionasje. To år etter ble han dømt til 16 års fengsel. Familien har siden jobbet for å få ham løslatt.

Avtalen tatt flere år

Flyet med de tre frigitte amerikanerne kom fra Tyrkia, etter først å ha blitt fløyet ut av Russland.

Totalt ble 24 fanger fra sju ulike land løslatt i den omfattende fangeutvekslingen.

16 av dem skulle til USA og Tyskland fra Russland og Belarus, mens 8 ble løslatt fra ulike vestlige land, deriblant Norge, og sendt tilbake til Russland. 2 barn skal også være omfattet av avtalen.

President Joe Biden beskriver fangeutvekslingen er «en diplomatisk bragd».

– Allierte har tatt modige avgjørelser som del av denne avtalen. Dagen i dag er bevis på hvorfor man trenger venner i denne verden. Allianser gjør oss sikrere, sa Biden da han offentliggjorde avtalen om fangebyttet.

President Joe Biden snakker til reportere under mottakelsen av tre frigitte amerikanere. Frigivelsen regnes som en stor diplomatisk seier. Foto: Alex Brandon / AP

Presidenten fortalte i går at han sammen med sine nærmeste sikkerhetspolitiske rådgivere hadde startet å arbeide med fangeløslatelsen allerede før han formelt ble innsatt som USAs president i januar 2021.

Joe Biden er en av USAs mest erfarne utenrikspolitikere og har et stort internasjonalt kontaktnett, etter åtte år som visepresident og før det leder av Senatets utenrikskomité.

Han skal ha fått den endelige bekreftelsen på at alle de involverte landene sa ja til avtalen samme søndag som han kunngjorde at han ikke stilte til gjenvalg i presidentvalget.