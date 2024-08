Torsdag kom det fram at fleire vestlege land har inngått ei historisk fangeutveksling med Russland.

16 menneskerettsaktivistar og journalistar blir bytta mot åtte russarar, kunne utanriksminister Espen Barth Eide kunngjere.

Blant desse er Mikhail Mikusjin, som er sikta for grov etterretningsverksemd mot statsløyndommar i Noreg.

Ein amerikansk journalist, russisk opposisjonelle, ein drapsmann, fleire russiske spionar og ein tysker som vart arrestert med seks cannabis-gummibjørnar er blant dei som blir bytta.

Bytehandelen er koordinert av den tyrkiske tryggingstenesta (MIT).

President Vladimir Putin stod klar i Moskva, viser bilete frå statleg russisk TV.

Han takkar og gratulerer dei åtte russarane i det dei landar i Russland.

Putin tar imot fangar som er lauslatne når de kjem flyplassen i Moskva. Du trenger javascript for å se video. Putin tar imot fangar som er lauslatne når de kjem flyplassen i Moskva.

Det kvite hus har også publisert eit bilde av dei amerikanske fangane.

Dette bildet publisert av Det kvite hus viser Evan Gershkovich, venstre, Alsu Kurmasheva, høyre, og Paul Whelan, nest frå høyre, og andre om bord på et fly, torsdag 1. august 2024, etter at de vart lauslatne frå russisk fangenskap. Foto: Det kvite hus / AP

Familien til den amerikanske journalisten Evan Gershkovich er både letta og glade over at han no er på veg heim att til USA.

– Vi har venta 491 dagar på dette. Det er vanskeleg å skildre korleis det kjennest, seier familien i ei fråsegn sitert av AFP.

– Vi gler oss til å gje han den største klemmen og sjå det søte og modige smilet hans på nært hald, seier dei også.

Sjefredaktør Emma Tucker og ansatte i Wall street journal feirer den vellykkede fangeutvekslingen. Foto: Wall street journal / Reuters

FSB publiserte tidlegare fleire bilete av dei vestlege fangane frå når dei vart eskorterte til eit fly før fangeutvekslinga:

Wall Street Journal-reporter Evan Gershkovich i eit fly på ein flyplass utanfor Moskva i kveld. Foto: FSB / AP

Paul Whelan på veg heim til USA etter seks år i russisk fengsel Foto: FSB / AP