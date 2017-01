Potensiell verdensrekord: Treffer 236 grønne lys på rad

Etter at Noah Forman kjørte på grønt lys hele 236 ganger på rad midt i den sentrale bydelen Manhattan i New York i desember i fjor, har videoen gått viralt.

Den potensielle verdensrekorden ble satt klokken halv fire på natten, tok 27 minutter, og gikk fra Harlem til Rivengton Street på bare grønne lys.

Oppdaget mønster

Uber-sjåføren, som også har kjørt drosje i mange år, fikk interessen for å konkurrere mot lysreguleringen i 2014, etter at han hadde sett en video av en mann som kjørte på 55 grønne lys på rad.

– Jeg tenkte at jeg kunne klare å slå det. Etter et par år med kjøring oppdager man noen mønstre, sier Forman til CNN.

Den første rekorden slo han allerede i 2014, med hundre grønne lys på rad.

Timing

– Man må bare sørge for å kjøre i et stabilt tempo. Det handler om timing, slik at man ikke må stoppe. På et tidspunkt blir alle lysene grønne etter hverandre, sier han om sin siste rekord.

Og han vil ikke stoppe med 236, målet er å klare 500 grønne trafikklys på rad i løpet av de neste årene.

Han understreker imidlertid at det er viktig å følge loven, og at man ved å kjøre for fort bare ødelegger trafikkflyten.

– Selv om systemene endres og utvikler seg, vil de likevel ha en flyt, sier Forman.

En talsperson fra transportmyndighetene i New York sier de verken kan bekrefte eller avkrefte Formans verdensrekord.