Politiforening frykter marihuana-frislippet i California

– Vi er henrykt, sier Khalil Moutawakkil, grunnlegger av firmaet KindPeoples, som dyrker og selger marihuana i Santa Cruz.

Han beskriver frislippet som et stort fremskritt.

Like begeistret er ikke Jonathan Feldman som leder foreningen for politisjefene i delstaten. Han er bekymret for rusede sjåfører, helserisikoen for unge personer og kostnaden ved å håndheve den nye loven.

– Det kommer til å bli en offentlig helsekostnad og en offentlig sikkerhetskostnad. Det gjenstår å se om dette går i balanse, sier Fieldman ifølge nyhetsbyrået AP.

En artikkel på Forskning.no beskriver cannabisrus som en reell, men moderat trafikkfare.

SPØKEFUGLER: Noen gjorde en liten justering på skiltet i Los Angeles for et år siden. Ved inngangen til 2018 ble skiltet overvåket, ifølge nettstedet TMZ. Foto: Damian Dovarganes / AP

Sa ja i 2016

Samtidig som USA i 2016 valgte Donald Trump til president, sa California ja til marihuana. Det ble da den åttende delstaten som legaliserte marihuana for privat bruk, og ved inngangen til 2018 trer det nye lovverket i kraft.

California var for 20 år siden den første delstaten som tillot marihuana til medisinsk bruk, noe som nå er tillatt i halvparten av USAs delstater.

Nye cannabislover Ekspandér faktaboks California:

Rekreasjonsbruk blir lovlig. Aldersgrensen blir 21 år. Salg og dyrking skal skattlegges med 15 prosent. Pengene skal delvis brukes til studier og forskning, samt håndheving av loven.

Massachusetts:

Rekreasjonsbruk blir lovlig. Aldersgrensen blir 21 år, og man kan være i besittelse av opptil 10 unser (283 gram) uhjemme, og 1 unse (28,3 gram) på offentlige steder. Man kan dyrke opptil seks planter privat.

Nevada:

Rekreasjonsbruk blir lovlig. Man kan oppbevare en unse, og dyrke seks planter så lenge de holdes innelåst. Røyking og dyrking på et offentlig sted eller i et kjøretøy kan straffes med bøter. Ingen får åpne utsalgssteder nærmere enn 300 meter unna en skole. Moms på 15 prosent skal gå til skoler og cannabisregulering.

Maine :

: Rekreasjonsbruk blir lovlig. Man kan besitte opptil 2,5 unser.

Arizona stemte mot legalisering.

stemte mot legalisering. (Kilde: CNN)

Ved inngangen til 2017 ble det berømte Hollywood-skiltet omgjort til Hollyweed. Weed er et annet navn for marihuana.

Kan dyrke selv

UTVALG: Forskjellige typer marihuana selges nå over disk i California Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

For å kjøpe marihuana i California, må man være over 21 år gammel. Privatpersoner kan også dyrke opp til seks planter selv og være i besittelse av 28 gram (1 ounce).

90 butikker har fra nyttår lisens til å selge stoffet.

Los Angeles og San Francisco er blant byene der lokale bestemmelser ikke er endret tidsnok til at salget kan starte ved nyttår.

Tillatt for MS-pasienter

I Norge er cannabis (hasj, marihuana, cannabisolje) narkotikalistet og forbudt.

Unntaket er Sativex munnspray. Det er imidlertid svært sjeldent at dette blir utskrevet, og da utelukkende til MS-pasienter der øvrig behandling av særskilte plager har vist seg å være ineffektiv, skriver Rustelefonen.