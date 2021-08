Polen vedtar omstridt lov om jødisk eiendom

– Jeg føler at jeg har mistet en del av min egen kropp, sier Shoshana Greenberg.

Hun er 74 år gammel og datter av polske jøder som mistet sin eiendom under Holocaust.

– Eiendommen tilhører ikke den polske regjering. Den tilhører min familie, og det spiller ingen rolle hvor mange år som har gått, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

For ni år siden rettet Greenberg et krav til polske myndigheter om å få eiendommen tilbake. Men hun er blitt møtt av en rekke praktiske og byråkratiske hindre. Og hun frykter nå at det blir umulig å få kravet innfridd.

Jødiske Shoshana Greenberg har nå lite håp om å få tilbake foreldrenes eiendommer i Polen. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Eiendom som ble stjålet av nazistene ble etter krigen beslaglagt av det polske kommunistregimet. Og først etter kommunismens fall i 1989 ble det mulig for tidligere eiere å søke erstatning.

Men i motsetning til andre land i den kommunistiske Østblokken unnlot polske myndigheter å lage en statlig ordning for slike erstatninger. Den eneste muligheten har vært å gå til private søksmål.

Etter gårsdagens vedtak i den polske nasjonalforsamlingen frykter mange at døren nå er definitivt stengt for tilbakeføring av eiendom til tidligere eiere.

– Ran ved høylys dag

Ifølge den nye loven settes det nå en tidsgrense på 30 år for å kunne omgjøre eiendomsspørsmål fra kommunistregimet. For de fleste jødiske familier er denne fristen allerede utløpt, og reaksjonene er sterke.

– Den nye loven som rammer familier av Holocaust-ofre er ran ved høylys dag, sier Mickey Levy.

Han er president for den israelske nasjonalforsamlingen Knesset.

– Polens beslutning om å vedta denne umoralske loven skader vennskapet og det tosidige forholdet mellom Israel og Polen, sier parlamentspresidenten.

– Tilbakeføring av eiendom handler om mer enn penger, sier Gideon Taylor, leder for WJRO – Verdensorganisasjonen for tilbakeføring av jødisk eiendom.

– For mange Holocaust-overlevende er hjemmet og eiendommen deres det siste fysiske båndet til det livet de en gang levde. Det eneste som knytter disse familiene til stedet der de ble født og vokste opp – før livene deres ble ødelagt, sier Taylor.

6 millioner jøder ble myrdet under den annen verdenskrig. Nærmere halvparten av dem var fra Polen. Foto: YAD VASHEM ARCHIVES / Reuters

3 millioner jøder

Før den annen verdenskrig bodde det 3 millioner jøder i Polen – den største jødiske befolkningen i Europa. 90 prosent av dem ble drept i nazistenes dødsleirer.

I etterkrigstiden har de aller fleste av de gjenlevende forlatt landet, og i dag bor det bare rundt 10.000 jøder i Polen.

Det er det nasjonalkonservative partiet Lov og rettferdighet som har gått i spissen for å få vedtatt den nye loven. Både den polske presidenten, statsministeren og flertallet i nasjonalforsamlingen kommer fra dette partiet, og det er ikke ventet at president Andrzej Duda vil legge ned veto mot loven.

Polens president, Andrzej Duda, støtter den nye loven om tilbakeføring av eiendom. Foto: Alik Keplicz / AP

Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki har også gjort det klart at gårsdagens vedtak vil bli stående. Under et møte i Brussel nylig uttalte han følgende:

– Så lenge jeg er statsminister kommer ikke Polen til å betale en doller, zloty eller euro for tyske krigsforbrytelser.

Kritikk fra USA

Amerikanske myndigheter har lagt betydelig press på polske myndigheter for å hindre at den nye loven skulle bli vedtatt. Men de har altså ikke lyktes, og amerikansk UD skrev i går følgende melding på Twitter:

«USA er bekymret over lovene som i dag ble vedtatt i det polske parlamentet om tilbakeføring av eiendom og om mediefrihet. Disse lovene er uforenelige med våre felles demokratiske prinsipper og verdier»

Foto: Skjermdump fra Twitter

Den nye medieloven begrenser utenlandske selskapers adgang til å eie medieselskaper som opererer i Polen. Dette betyr blant annet at det amerikanske selskapet Discovery må selge sin TV-kanal TVN.

TVN er den eneste regjeringskritiske kanalen i Polen, og kritikerne av den nye medieloven mener den setter ytringsfriheten i landet i fare.