Over 700 skal være drept etter kuppet i Myanmar

Myndighetenes brutale svar på protestene mot kuppet har vakt fordømmelse verden over. Lørdag meldte øyenvitner at over 80 demonstranter ble drept i byen Bago. Byen ligger 65 kilometer nordøst for Yangon.

Ifølge vitner skal de militære styrkene nærmest ha vært ute av kontroll. BBC melder at soldatene «skjøt på alt som rørte seg».

FNs kontor i Myanmar oppgir på Twitter at sårede i Bago er blitt nektet medisinsk behandling.

Det er en interesseorganisasjon for politiske fanger som søndag meldte at den har registrert at 701 sivile er blitt drept siden 1. februar.

Aktivister hevder at sikkerhetsstyrkene i Myanmar skal ha drept over 700 mennesker i urolighetene som har vært etter militærkuppet. Foto: HANDOUT / AFP

Andre organisasjoner opererer med noen færre drepte. De hevder at 600 personer så langt har mistet livet.

Militærjuntaens tall er langt lavere enn det aktivistgruppene oppgir. Fredag opplyste en talsmann at 248 personer er drept i urolighetene som har preget landet etter kuppet.

Uroen fortsetter

Til tross for den blodige utviklingen fortsetter demonstranter å samle seg i gatene.

Samtidig ble det søndag meldt om en bombeeksplosjon utenfor en militæreid bank i Mandalay, landets nest største by. En vakt skal ha blitt såret.

Etter eksplosjonen ved banken Myawaddi var gatene fulle av sikkerhetsstyrker.

Demonstranter i Myanmar utstyrt med hjemmelagde våpen. Bildet er tatt 3. april i Yangon. Foto: AP

Selv om nettet i Myanmar er stengt, kommer det fortsatt bilder og videoer ut til omverdenen. I et videoopptak fra fredag morgen som nyhetsbyrået AFP bekrefter er ekte, kan man se demonstranter utstyrt med hjemmelagde rifler som gjemmer seg bak sandsekker. Lyden av eksplosjoner kan høres i bakgrunnen.

