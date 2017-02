Den mektige president Erdogan kan samle enda mer makt på sine hender om han får det som han vil 16. april. Da går tyrkerne til folkeavstemning for å stemme ja eller nei til forslaget om å endre grunnloven og dermed endre Tyrkias styresett.

Stemmer tyrkerne ja vil det parlamentariske systemet landet har nå opphøre. I stedet vil presidenten få nesten all makt, blant annet fordi statsministerjobben slås sammen med presidentembetet.

Ja-siden mener en styrket president Erdogan er rett mann til å styre Tyrkia inn i fremtiden, mens nei-siden mener at et «ja» er et ja til å innføre en form for diktatur.

Mye står på spill og valgkampen kan bli hard. Hver stemme teller, også stemmene til statsborgere bosatt utenfor Tyrkia.

Tyrkere i Østerrike

Derfor vil president Erdogan drive valgkamp i Østerrike blant landets 360 000 tyrkere, ifølge avisen Hurriyet Daily News. Av dem er 117 000 tyrkiske statsborgere.

Men Østerrikes regjering vil slett ikke ha noen tyrkisk valgkamp i landet, fordi det kan få negative følger, mener utenriksminister Sebastian Kurz.

Om Erdogan får drive valgkamp vil dette bare skape friksjon og hindre integreringen av landets tyrkiske minoritet, sier Kurz.

IKKE INTERESSERT: Østerrikes utenriksminister Sebastian Kurz vil ikke la president Erdogan drive tyrkisk valgkamp blant tyrkere i Østerrike. Foto: HEINZ-PETER BADER / Reuters

I en pressemelding fra Østerrikes Utenriksdepartement heter det at «selvsagt er Tyrkias president velkommen til å gjeste Europa og Østerrike for bilaterale samtaler. Men vi motsetter oss politiske kampanjer som polariserer Østerrike.»

Kampanjen fortsetter

Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmuş sier til den regjeringsvennlige avisen Daily Sabah at den planlagte ja-kampanjen i Østerrike handler om tyrkisk politikk, og derfor ikke er noe Østerrikes myndigheter trenger bekymre seg over.

Kurtulmuş gir klar beskjed til utenriksminister Kurz om at et forsøk på å forhindre tyrkere fra å drive valgkamp vil bli sett på som udemokratisk.

– Vi vil gjennomføre valgkampen frem mot folkeavstemningen i Europa, slik vi driver valgkamp i Tyrkia.

Kritikk fra Ankara

Tyrkias utenriksdepartement anklager Kurz for å overgå selv de mest radikale, rasistiske og fremmedfiendtlige politiske partier med sine uttalelser for å skåre politiske poeng, ifølge avisen Hurriyet.

«Det er diskriminering og splittende retorikk som hindrer tyrkerne i å bruke sine demokratiske rettigheter, som er ødeleggende for integrering av tyrkere i Østerrike.» mener tyrkisk UD.

Valgkamp i EU-land

Tyrkias statsminister Binali Yildirim, som selv har drevet valgkamp blant Tysklands tyrkiske minoritet, sier at Erdogan planlegger å drive valgkamp for ja-siden i flere EU-land.

FILMPREMIERE: Samtidig med at Ja-kampanjen begynte sin kamp for en mektigere Erdogan ble filmen om Erdogans vei til makten lansert. Hovedrolleinnehaver Reha Beyoglu poserer foran filmplakaten. Premieren fant sted 26. februar, som var Erdogans 63-års dag. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Det religiøse regjeringspartiet AKP har alliert seg med nasjonalistpartiet MHP for å få et ja-flertall. På motsatt side står det sekulære opposisjonspartiet CHP og den prokurdiske partiet HDP som kjemper for et nei.