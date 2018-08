Økovennlige fortausurinaler skaper debatt i Paris

Den nye urinalene består av en rødmalt boks med planter på toppen. Nede i boksen er de er fylt opp med strå som byttes ut en gang hver tredje uke, skriver AFP.

Urinalene har på fransk fått navnet «uritrottoir», en kombinasjon av ordene urinal og trottoir (fortau på norsk).

«Uritrottoirene» er oppfunnet av et lite selskap i den franske byen Nantes, skriver den franske utgaven av Huffington Post.

De nye uritrottoir-ene er ment å være luktfrie, men alle tror ikke på forklaringen. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Den er fylt opp med et tørt materiale som vil bli omdannet til kompost, sier en av de to designerne bak urinalet, Laurent Lebot.

Brukerne står veldig åpent ettersom urinalene bare har noen veldig små vegger på sidene.

Designer Lebot forklaret at det er fordi politiet ikke ønsker at brukerne skal kunne skjule seg «for å unngå problemer med narkotika og sex som kan skje i lukkede urinaler».

Plassert nær Notre-Dame

Tre «uritrottoirer» ble plassert ut i Paris i vår som et prøveprosjekt, uten at det fikk stor oppmerksomhet.

Nylig ble imidlertid et av urinalene satt opp på Ile Saint-Louis, ikke langt fra Notre-Dame og veldig synlig ved Seinens bredd.

Det førte til at mange har reagert, både med irritasjon og latter, skriver L'Express,

Både media og forbipasserende turister var mandag opptatt av de nye urinalene. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Hjelper å høre vannet

– Det er litt rart, men hvis du trenger «å gå» er det bedre enn å gjøre det på gaten, sier Jonathan, en turist fra New York, til AFP.

Flere turistbåter passerer forbi mens han benytter seg av fasiliteten med utsikt over Seinen – elven som renner gjennom Paris.

– Det er litt ute i det åpne. noen kan nok føle seg litt ukomfortable, sier amerikaneren.

Et skilt som peker mot et av de nye «uritrottoir» – «fortausurinaler» Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Han legger til at det hjelper på urineringen at han kan høre vannet som renner i Seinen mens han gjør det han gjør.

Like begeistret er ikke Francoise, som bor i Paris. Hun sier at hun er «rasende» over urinalene, som hun beskriver som «virkelig ikke særlig attraktive».

Bare for menn

Den 43 år gamle fotografen Gregory har i tre år bodd på øya midt i Paris.

– Jeg liker ideen, men å sette dem opp her er en dårlig ide. De burde ha satt dem opp på elvebredden, sier han.

Selskapet som har plassert ut urinalene, Faltazi, sier at det ikke er mulig fordi urinalene må være tilgjengelige for bilene som skal skifte ut strået i dem.

Den kraftigste kritikken mot Faltazi, er imidlertid at de bare er for menn.

– På grunn av privatlivet trenger kvinner å være i et avlukke. Målet er derfor å frigjøre eksisterende toaletter for dem, svarer selskapet.