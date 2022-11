Økende uro rundt sikkerheten på Twitter

Godta en ny arbeidsavtale med lengre arbeidsdager og høyere arbeidsinnsats eller slutt i selskapet mot tre måneders lønn.

Slik høres ultimatumet den nye Twitter-eieren kom med til sine 7500 ansatte.

Etter først å ha kvittet seg med halvparten av de 7500 ansatte i Twitter, sendte den nye Twitter-sjefen ut et ultimatum til de gjenværende forrige onsdag:

«For å bygge et banebrytende Twitter 2.0 og lykkes i en stadig mer konkurransepreget verden, må vi være ekstremt hardcore. Dette vil bety å jobbe i mange timer med høy intensitet. Bare eksepsjonell ytelse vil gi bestått karakter».

I brevet, som blant annet er sitert av Washington Post og CNBC, fikk de gjenværende ansatte frist til klokka 17 dagen etter på å godta dette, eller fratre.

Det skal ha fått en rekke ansatte til å ville takke for seg. NBC News og nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til meldinger i interne chattegrupper. Der skal mange ha postet sine avskjedshilsener og memer.

Etter at Elon Musk ble ny eier av Twitter har flere slike bilder (memer) spredd seg på plattformen. Foto: Skjermdump frå Twitter

Ifølge Reuters meldte over 110 ansatte på fire kontinenter at de forlater selskapet.

Da fristen utløp, skal sikkerhetsvakter ha startet å bære ut ansattes eiendeler torsdag kveld, skriver nyhetsbyrået.

Intern app startet å svikte

Blant dem som skal ha sagt elektronisk adjø til kolleger, skal det være en rekke ingeniører og andre som jobber med driftsstabilitet, feiloppretting og annen kritisk infrastruktur. Det forteller en ingeniør som også har sluttet i Twitter, til NBC News.

Reuters melder at Twitter-appen som brukes internt blant ansatte, har fått problemer. En kilde på innsiden av Twitter skal ha fortalt at det er fare for at det samme kan skje med den offentlige Twitter-plattformen, og det i løpet av kort tid.

– Hvis ting bryter sammen eller rammes av feil, er det ingen igjen til å fikse det, sier en kilde til The Guardian.

Vil ha trusselredegjørelse i Senatet

I USA begynner flere å bli bekymret over datasikkerheten hos Twitter. Den fremtredende republikanske senatoren Chuck Grassley har bedt Elon Musk gjennomføre en trusselanalyse for å sikre at brukerdata ikke kommer på avveie.

Han viste til bekymringer fra en tidligere ansatt, melder Reuters. Peiter Mudge Zatko som var sikkerhetssjef i Twitter fram til han fikk sparken i januar, vitnet i september om at flere Twitter-ansatte var urolige for at kinesiske myndigheter kunne være i stand til å samle data fra selskapets brukere.

Zatko advarte blant annet om faren for at utenlandske hackere kunne bruke ondsinnet programvare for å stjele sensitiv brukerinformasjon

I et brev til Musk som ble offentliggjort onsdag, ber Grassley om at Musk presenterer trusselvurderingen for Senatets juridiske komite.

– Twitter samler enorme mengder data om amerikanske borgere. De må kunne føle seg trygge på at private data er trygge, og at betrodde selskaper ikke har blitt infiltrert av fremmede agenter, skriver Grassley.

Twitter har ifølge Reuters ikke kommentert eller besvart brevet.

EU frykter mer propaganda

I EU øker også bekymringene rundt det som skjer i Twitter, melder AFP.

På torsdag reiser EUs justiskommissær Didier Reynders til Irland for å møte europeiske ledere i Twitter og Meta (Facebook) for å minne selskapene på det ansvaret de har etter EUs lovverk.

Ifølge kilder på Reynders kontor er EU-toppene urolige over at bølgen av oppsigelser vil svekke kontrollen med innholdet og datasikkerheten.

De peker på at mange av dem som har mistet jobben, arbeidet nettopp med å bekjempe desinformasjon.

AFP skriver at det skal være økende frykt i Brussel for at Musks frislipp skal føre til svakere innsats mot propaganda, hatprat og netthets.

Ny meningsmåling fra Musk

I tillegg til å åpne for at tidligere president Donald Trump igjen kan komme på Twitter (noe Trump selv har benektet at han vil), har Musk åpnet for at flere utestengte får slippe til på plattformen igjen. Det gjelder blant andre forfatter Jordan Peterson og komikeren Kathie Griffin.

Onsdag la Musk ut en ny «meningsmåling» på Twitter. Han spør om det bør være et generelt amnesti for utestengte brukere.

Ja-siden leder overlegent.

– Et vilt kaos, og en forlatt arena

Grunnlegger av IKT-rådgivingstjenesten Otta, Torgeir Waterhouse sier Twitter ser ut som et vilt kaos etter at Musk tok over.

– Det er bekymringsverdig i et langsiktig teknologisk og sikkerhetsperspektiv.

Ifølge Waterhouse er Twitter tross alt en tjeneste som er innvevd i samfunnsdebatten internasjonalt. Så det at det skapes så mye usikkerhet rundt tjenesten, er problematisk.

– Det er en plattform som blir brukt til å formidle offentlig informasjon. Men også fra politikere, medier, andre samfunnsaktører og vanlige folk.

Måten Musk driver plattformen på, fremstår som uansvarlig og trøblete, mener Waterhouse.

Grunnlegger av IKT-rådgivingstjenesten Otta, Torgeir Waterhouse, sier at Twitter er preget av kaos etter at Elon Musk tok over. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

– Jeg tror Twitter kan bli mer ustabil, og at det kan skapes mer kaos.

Han tror at noen vil gripe inn og redde Twitter før plattformen eventuelt faller sammen. Men ifølge ham ser ikke framtiden så lys ut likevel.

– Jeg tror at i seriøse demokratier så vil Twitter snart være en forlatt debattarena.

Annonsørene rømmer

Flere europeiske bilfabrikanter har varslet at de forlater Twitter. Onsdag meldte Audi som har 800.000 følgere, at de dropper Twitter inntil videre, skriver WirtschaftsWoche.

Volkswagen har også vendt Twitter ryggen. Også General Motors og Pfizer har kuttet ut Twitter som annonsearena og kundekontakt.

Flere har meldt at de vil prøve ut Mastodon som alternativ.

Også norsk politi har begynt på vurdere andre løsninger enn Twitter for å nå ut med informasjon til medier og publikum.

Starter å forberede fallet

Også brukere, inkludert flere kjente politikere, har allerede begynt å bruke emneknaggene #RIPTwitter, og #TwitterDown.

Andre lenker til andre sosiale medier som Instagram og Mastodon eller oppgir sine e-postadresser.

Twitter fra den franske ambassaden på Fiji. Foto: Utklipp fra Twitter

Den franske regjeringen er blant dem som nå tar sine forholdsregler og opplyser hvor franskmenn kan søke informasjon.

Den føderale tilsynsmyndigheten, The Federal Trade Commission (FTC), har varslet at de er bekymret over utviklingen i selskapet.

11. november kom FTC med en kunngjøring hvor det het at «ingen sjef eller selskap er hevet over loven».

Uro fra leger og forskere

I USA har leger og helsepersonell slått alarm de siste dagene, og brukt krefter på å fortelle sine følgere hvor de kan finne informasjon dersom Twitter forsvinner som plattform.

Flere viser til hvor viktig Twitter har vært som informasjonskanal under pandemien for å spre informasjon og forskningsnyheter, både til publikum, men ikke minst til andre forskere.

