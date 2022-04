Oberstløytnant: – Kampene rundt Donbas kan bli seige

– Det ser ut til at russerne vil satse på Donbas i denne delen av operasjonen.

Det sier oberstløytnant Palle Ydstebø. Han er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen.

Ukraina har forberedt seg på en offensiv i øst siden russiske styrker trakk seg ut av områdene rundt hovedstaden Kyiv i slutten av mars.

Ydstebø forklarer at den russiske strategien i første omgang vil gå ut på å ta Donbas-området. Det skal ha vært Putins mål siden invasjonen startet for 54 dager siden.

Palle Ydstebø tror at Ukraina har tilstrekkelige styrker til å kunne møte russiske offensiver. Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud

Mandag sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj at slaget om Donbas er i gang.

Under et intervju med TV-kanalen India Today bekreftet også den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, at de er over i en annen fase av det de selv kaller en «spesialoperasjon».

– Jeg er sikker på at dette blir et veldig viktig øyeblikk i hele denne operasjonen, sa Lavrov.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 18.04.2022)

Venter flyangrep

Ifølge Ydstebø ser det ut til at russiske styrker vil bruke artilleri og flyangrep. Målet er å svekke det ukrainske forsvaret, men også å bane vei for russiske bakkestyrker.

Men ukrainske styrker har forberedt seg på angrep over lang tid. I tillegg til våpenstøtte fra andre land, overfører de også styrker fra nord i landet, som kan stå klare ved eventuelle angrep i øst.

Ifølge Ydstebø har Ukraina tilstrekkelige styrker til å kunne møte eventuelle russiske gjennombrudd og offensiver.

Det er en av grunnene til at oberstløytnanten tror at kampene rundt Donbas kan bli langvarige. Russerne skal også ha endret strategi siden invasjonens begynnelse i februar.

– Det ser ut til at russerne vil prøve å unngå de innledende tabbene de gjorde, da de kastet seg inn i manøver uten støttesystemer. De har bygd opp store logistikkelementer, for å få frem det de trenger for å holde det gående, forklarer Ydstebø.

Angriper over en bred front

Ifølge det britiske militæret fortsetter Russlands angrep mot Donbas å øke, men at ukrainske styrker skal ha slått tilbake en rekke av angrepsforsøkene.

De tror de russiske styrkene også denne gangen vil møte logistiske, miljømessige og tekniske utfordringer. I tillegg peker britene på at motstandskraften til «høyt motiverte ukrainske styrker» vil stikke kjepper i hjulene.

Ukrainas forsvarsledelse bekrefter at russiske styrker nå angriper over bred front i øst i et forsøk på å ta kontroll over hele den industritunge Donbas-regionen, skriver NTB.

Presidentstabssjefen i landet hevder at den andre fasen av krigen er i gang, og at det har skjedd nye angrep fra russiske styrker i øst.

– Tro på vår hær. Den er veldig sterk, skriver stabssjefen på Telegram.

Søker tilflukt ved stålverk

Det foregår harde kamper i Mariupol, en havneby sør i Donbas. Ifølge ukrainske myndigheter skal minst tusen sivile ha søkt dekning i stålverket Azovstal.

Ukrainske soldater skal også holde til ved stålverket.

Ifølge den russiske forsvarsledelsen, skal 120 personer ha forlatt stålverket tirsdag.

Ukrainske myndigheter har ikke bekreftet informasjonen.