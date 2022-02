– Vi stod i kø i 14 timer i natt til i går. Min kone og barna slapp ut. Jeg måtte kjøre tilbake. Mens vi satt i bilen hørte vi om ordren om at ingen menn mellom 18 og 60 kan forlate Ukraina.

Det forteller ukrainske Oleksii Sinitsyn fra byen Lviv.

Ordren som gjorde at han måtte etterlate familien på grensen kom fra presidenten. Det har blitt innført unntakstilstand i landet og menn må gjøre seg klare for å verve seg.

Sinitsyn snakker med NRK på telefon, han har nylig fått høre at området han befinner seg i skal evakueres. Det ligger noen kilometer fra en flybase som visstnok skal bombes. Men ingenting er sikkert forteller Sinitsyn.

– Informasjonen vi får fra Kyiv er dårlig, informasjonen fra grensen er dårlig. Vi vet ikke hva som skjer. Vi vet ikke hva vi kan stole på. Vi er her nå, men vet ikke hvor vi er om en halv time.

Sinitsyn og familien bor på Kalbakken i Oslo. De var på familiebesøk i hjemlandet i vinterferien.

Dagen før de skulle reise tilbake ble Ukraina invadert, og alle prøvde å komme seg ut samtidig.

Sinitsyn forteller at han i Lviv med tre eldre slektninger som trenger medisiner og har for dårlig helse til å greie reisen til grensen selv. I går trodde de at det ikke kom til å bli nødvendig å evakuere I dag er situasjonen mye mer alvorlig.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har over 100 000 så langt krysset grensen til Polen. Foto: Petr David Josek / AP

Ingen stridsdyktige menn får forlate landet

Torsdag kveld skrev Volodymyr Zelenskyj under på en presidentordre om at menn mellom 18 og 60 ikke får forlate Ukraina.

– Vi er de eneste som kan forsvare landet vårt nå, sa Zelenskyj i en videotale.

Mennene skal gjøre seg klare til en mobilisering, som skal komme i løpet av de nærmeste 90 dagene.

Menn blir stoppet på grensen, mens kvinner, barn og eldre forlater Ukraina. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har over 100 000 så langt krysset grensen til Polen. Til Moldova og Romania har det kommet 26 000

Ukrainske flyktninger krysser grensen til Polen. Du trenger javascript for å se video. Ukrainske flyktninger krysser grensen til Polen.

Fra grensepasningene meldes det om lange bilkøer med flyktninger som vil forlate Ukraina.

NRKs korrespondent på grensen til Polen så en kø på 20 kilometer. Menn som ønsket å forlate Ukraina ble plukket ut og satt i busser som fraktet dem tilbake dit de forsøker å flykte fra.

På grensen finnes det også en mindre kø som går motsatt vei. Det er ukrainske menn bosatt i EU som vil inn i Ukraina for å kjempe for landet.

Vinterferie i hjemlandet

– Vi har ikke vært i Ukraina på fem år. Barna ville gjerne hilse på besteforeldrene, sier Yuliya Martynenko. Hun er nå tilbake i Norge.

– Hva tenkte jeg på? at det passet å bruke skoleferien til en tur til hjemlandet, sier Martynenko og bebreider seg selv.

Fredag stod hun 15 timer på en av de mange grensekrysningene mellom Polen og Ukraina. Nå er hun og barna trygge i Norge. Søsteren og barna står fortsatt på grensen og venter.

Hva som vil skje med mannen er det ingen som vet.

– Jeg har prøvd å snakke med UD, men vi har ikke norsk statsborgerskap. Jeg vet, med ukrainsk pass er det ingen som kan hjelpe oss, sier en fortvilet Martynenko.

Familien på fire dro til Lviv etter at en bestemor nylig gikk bort.

Familien hadde egentlig flybilletter tilbake til Oslo på fredag.

Kom seg ut til Romania

Mens alle ukrainske kvinner nå kan krysse grensene til Ukrainas naboland i vest, må menn ha et utenlandsk pass for å komme seg ut av landet.

Andreas Tranøy er norsk, men bor i Kharkiv i Øst-Ukraina, hvor han driver en klesbutikk. Han hadde planer om å forlate landet med fly hovedstaden Kyiv da alle fly ble kansellert. Torsdag morgen da russiske styrker invaderte landet, visste han ikke hva som skjedde.

Han hadde 40 minutter på å bestemme seg for om han skulle forlate hjembyen. Hunden og samboeren ble igjen i Kharkiv.

– Bare kvelden i forveien var samboeren og jeg ute og spiste. Selv om situasjonen var anspent, var det ingen som trodde at det kunne utvikle seg så raskt. Selv den morgenen da det smalt, var folk på vei til jobb med bussen som vanlig, forteller Tranøy.

Tranøy forteller om en fluktreise som ble til underveis.

– Den eneste planen var å komme seg vekk fra Kharkiv og vekk fra Kyiv. Vi tok valg fra et sekund til det andre og håpet at vi gjorde det riktige. Vi kjørte mot sør, mot vest, mot EU.

Tranøy greide å komme seg ut av Ukraina i natt til byen Sirets i Romania, der han har fått mat og huslys fra en lokal familie. På grensen så han hvordan ukrainske menn ble satt i minibusser og sendt tilbake.

– Vi får hjelp av en lokal familie i en rumensk grenseby. De kjører frem og tilbake og hjelper flyktninger, forteller Andreas Tranøy. Foto: Privat

– Vi får hjelp av en lokal familie i en rumensk grenseby. De kjører frem og tilbake og hjelper flyktninger. Nå er planen er å komme seg videre så noen andre kan overta den plassen som vi okkuperer på grensen.

Samboeren til Tranøy er ukrainsk og sitter fortsatt i et bomberom i nærheten av leiligheten i Kharkiv.

