Antall smittede og døde i Sør-Afrika har skutt i været i løpet av desember. Tallene nærmer seg nivået fra begynnelsen av august, da toppen av landets første bølge ble nådd.

Tre måneder i relativ ro fikk sørafrikanerne før smitten begynte å vokse igjen. Landets myndigheter mener veksten er drevet av den nye virusvarianten.

80 til 90 prosent av de smittede i landet har nå dette viruset, melder landets helsemyndigheter.

HOLDER TÅRENE TILBAKE: En emosjonell president i Sør-Afrika, Cyril Ramaphosa, talte til folket i mandag kveld. Foto: SABC

501Y.V2

Den nye varianten i Sør-Afrika har, som den nye engelske varianten, en rekke endringer. De to har fått navn etter én spesiell endring i taggene som stikker ut av viruset. Denne endringen har det tekniske navnet 501Y, og begge variantene har den.

Det er en endring som er assosiert med raskere smittespredning, men som ikke alene skal føre til det.

Den engelske varianten har fått navnet 501Y.V1 og den sørafrikanske 501Y.V2. De er ikke helt like, og tilhører to forskjellige utviklingsgrener. Det som er felles for dem, er at de er veldig ulik sin nærmeste slektning.

De er som to fettere som ikke ligner på noen annen i familien.

Det blir hevdet av sørafrikanske forskere at deres variant er enda mer smittsom enn den engelske. Det er ikke bevist, eller sannsynliggjort med dypdykk ned i strukturen til viruset.

DOMINERER: Mellom 80 og 90 prosent av alle positive prøver i Sør-Afrika inneholder den nye varianten av viruset. Foto: Denis Farrell / AP

Vet ikke hvorfor

Forskerne kan ikke peke på noen enkeltegenskaper ved de to variantene som bevis på at de er mer smittsomme. De mener at det er kombinasjonen av to eller flere av de mange endringene som gjør det.

Det er heller ikke bevist at de er mer smittsomme. Det er bare sannsynliggjort.

Hva virusvariantene gjør er også ukjent. Det finnes et utall av mulige mekanismer, og svaret kan være at det kombinasjoner av det. Her er noen mulige:

Virusvariantene gjør perioden der du er smittsom, men ikke syk, lengre. Da foregår det mer «skjult» smitte.

De setter seg enklere fast i cellene, og da kreves det mindre virus for å smitte fra menneske til menneske.

Den fører til at du produserer mye mer virus, og da kommer det mer virus ut av deg som kan smitte andre.

Den smitter lettere til og fra barn, og da blir de mer drivende i pandemien.

Nye tiltak

Det som skal bli dagliglivet i store deler av landet, ble beskrevet av den sørafrikanske presidenten i en tale mandag kveld.

Portforbud utvides.

Forbud mot salg av alkohol innføres på nytt.

Barer, strender og mye annet blir stengt.

Forbud mot å samle seg både innendørs og utendørs.

Påbud om bruk av munnbind på offentlige steder.

– Vi ønsker alle at livene våre skal begynne igjen. Vi har alle planer, håp og drømmer om 2021, sa den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa mens han kjempet for å holde tårene tilbake.

Han konsentrerte seg og fortsatte:

– Kanskje den største drømmen er den enkleste. Vi ønsker at det nye året skal gi oss bedre helse, stabilitet og fremgang for oss selv og våre familier. Vi vil at det skal bli bedre enn året som har gått, for det har vært et forferdelig år, sa presidenten.