Varianten ble oppdaget i flaggermus i nærheten av den russiske nasjonalparken Sotsji.

I studien publisert på forskningsplattformen Plos Pathogens, skriver forskerne at viruset har samme egenskap som det kjente koronaviruset (sars-Cov-2), som førte til pandemien.

Viruset kan nemlig ta seg inn i menneskeceller. I tillegg var det motstandsdyktig mot dagens vaksiner.

Immunolog Gunnveig Grødeland. Foto: Ola Sæther

– Det de har funnet er et nytt virus som har potensialet til å forårsake sykdom i mennesker på et eller annet senere tidspunkt.

Det sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

– Det tenker jeg at vi ikke skal bli stressa av, legger hun til.

Kan ha beskyttelse

– Trusselen de løfter frem er først og fremst muligheten for at dette kan bli et kombinasjonsvirus.

Det sier immunolog Anne Spurkland om funnet i Russland.

Hvis sars-Cov-2-viruset smitter mellom mennesker og flaggermus, kan det blande seg med andre virus som allerede finnes i flaggermus. Da kan det oppstå en ny koronavariant, som antistoffer vi har fått etter pandemien kanskje ikke virker mot.

Immunolog Anne Spurkland. Foto: Heidi Klokk

Spurkland understreker at forskerne bare har studert endringer i en liten del av det nyoppdagede viruset; i tuppen (piggeproteinet):

– Det er da jeg ikke blir så veldig bekymret, fordi så lenge mesteparten av et nytt kombinasjonsvirus er sars-Cov-2, og bare tuppen er endret, har vi opparbeidet immunitet.

Hvis mesteparten av viruset er kjent for kroppen, kan du fremdeles få infeksjon, men du blir ikke nødvendigvis alvorlig syk.

– Så vi har nok sannsynligvis en immunitet i bunnen som gjør at det ikke er like ille som da dette startet for to år siden.

Hun mener viruset må få en hel del flere ting til å skje enn at bare viruset kommer inn i kroppen før dette kan bli en alvorlig lungesykdom.

Påminnelse

– For meg er dette en påminnelse om at flaggermus er et reservoar av virus, blant annet koronavirus, som potensielt kan gi infeksjon hos menneske og nye epidemier og pandemier, sier Spurkland.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud

Selv om studien advarer mot at viruset kan bli en trussel mot verdens folkehelse, peker Gunnveig Grødeland på at det finnes mange andre virus i dyr som i teorien kan gjøre mennesker syke, men at svært få av dem faktisk ender opp med å gjøre det.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad viser til at det finnes hundrevis av liknende koronavirus i naturen. Blant annet har man funnet ulike varianter i flaggermus i Kina, Thailand og Afrika.

– Bare et fåtall av dem har vist seg å gjøre mennesker og andre pattedyr syke, for eksempel sars-Cov-2-viruset som forårsaket koronapandemien, skriver han i en epost til NRK.

Må regne med nye pandemier

Ifølge Spurkland passer studien med det folkehelsemyndighetene allerede har sagt. Vi må anta at det kommer nye varianter av korona, som kommer til å gi nye infeksjonsbølger i årene som kommer.

– Det vil være veldig uklokt hvis verdenssamfunnet slutter å interessere seg for koronavirus.

– Jeg håper vi har lært at noen bør følge med, og man må finansiere forskning.

Også Grødeland mener forskning på virus og immunforsvaret er veien ut:

– Det som er viktig å trekke fra denne artikkelen er at vi må etablere den kunnskapen som trengs, så vi kan møte de virusene som kommer, når de kommer.