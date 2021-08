Nye koronarestriksjoner i franske turistmål etter smitteøkning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myndighetene økt kapasiteten i intensivavdelingene for koronapasienter og mobilisert ytterligere personell på øya Korsika.

I Bastia, en av øyas to største byer, har sykehuskapasiteten steget over 79 prosent.

Korsika, som er et populært reisemål for mange i sommer, har hatt påbud om munnbind siden midten av juli. Den økte smitten knyttes til turistene. 130.000 mennesker innom øya, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Brorparten av kystområdene i Frankrike har gjeninnført et påbud om bruk av munnbind. I et forsøk på å bremse smittespredningen. Det er to måneder siden sentralmyndighetene fjernet påbudet.

Delvis nedstengning

Tiltakene kommer dagen etter at Guadeloupe, et annet fransk territorium, gikk tilbake til en delvis nedstengning, etter en økning i smittetilfeller. Der innføres det blant annet portforbud nattetid. Også øya Réunion har gått inn i en delvis nedstengning.

I et møte med regjeringens koronagruppe tirsdag, ledet av statsminister Jean Castex, ble det avgjort at forsvaret skal sørge for at områdene får tilgang til flere intensivsengeplasser. Regjeringen har samtidig gjeninnført en rekke tiltak som skal støtte opp om medisinsk personell, som må forberede seg på mer pågang på sykehusene.

Flere innlagt på sykehus

I hele Frankrike øker antall sykehusinnleggelser etter smitte av deltavarianten, viser tall fra helsemyndighetene.

Antall pasienter i landets intensivavdelinger har tirsdag steget til 1.331, mot 978 for en uke siden.

Det siste døgnet har 57 koronapasienter mistet livet. Dermed har 112.000 franskmenn mistet livet som følge av koronaviruset.