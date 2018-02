Nye bildebevis av russisk avskjæring

Det amerikanske flyet var i internasjonalt luftrom da et russisk Su-27 krysset like foran flyet.

Amerikanerne hevder flyet kom så nært som 1,5 meter fra vingen på deres fly. Eksperter har vært skeptiske til at denne avstanden kan stemme, men bildene viser at det russiske jagerflyet er svært nært.

Kontakten mellom de to flyene skal ha pågått i to timer og førti minutter. I dette tidsrommet var flyene både i nærheten av hverandre og lengre unna.

– Ville advare amerikanerne

Russerne hevder på sin side at denne manøvren var nødvendig for å advare amerikanerne om at de var svært nær russisk territorium.

Mens amerikanerne har protestert på det de hevder var en usikker form for kontakt, så hevder det russiske forsvarsdepartementet at det aldri var noen fare.

– Etter at overvåkningsflyet fra US Navy hadde endret kursen, så det gikk lengre unna grensen, kunne Su-27-flyet vende tilbake til basen, sier en talsmann for det russiske forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået RIA.