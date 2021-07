Regjeringen utsetter videre gjenåpning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra og med i dag mykes innreisereglene til Norge betydelig opp, og en lang rekke reisende fra grønne europeiske land kan reise karantenefritt på norgesferie.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterer i dag om den videre planen for gjenåpning av landet.

– Det er drøyt to uker siden vi gikk til trinn tre i gjenåpningen og utviklingen har vært positiv. Samtidig ser vi at flere land rundt oss blir grønne, sier Solberg.

Hun sier regjeringen har vurdert om de allerede i dag skulle gå videre til trinn fire i gjenåpningen.

– Det har vi valgt å ikke gjøre. Vi velger å vente for å se på hvordan den muterte deltavarianten påvirker situasjonen, sier Solberg.

Først i slutten av juli eller begynnelsen av august kan det bli aktuelt å fortsette gjenåpningen.

Myker opp publikumsbegrensninger

Regjeringen har tidligere uttalt at skoler og barnehager kan forberede seg å gå til grønt nivå når de åpner opp igjen etter sommeren.

– Økt spredning av deltavarianten og mer usikker smittesituasjon kan derimot også påvirke barnehager og skoler. Helsemyndighetene jobber med å se om vi kan begrense hvor mange som havner i karantene på grønt nivå, sier Solberg.

I områder med økende smitte må barnehager og skolefritidsordninger planlegge for gult nivå.

Til tross for at det ikke blir et nytt gjenåpningstrinn, utvider regjeringen antallet personer som kan delta på offentlige arrangementer med koronasertifikat innendørs og utendørs.

Innendørs arrangementer med fast, tilviste plasser: 3000 personer

Utendørs arrangementer med fast, tilviste plasser: 7000 personer

Innendørs arrangementer uten fast, tilviste plasser: 1500 personer

Utendørs arrangementer uten fast, tilviste plasser: 3000 personer

– Denne endringen vil gjøre det enklere å gjennomføre festivaler og arrangementer i sommer, sier Solberg.

Ønsker å vaksinere 16-åringer

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

En endelig beslutning om dette vil tas i september.

– Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge. Regjeringen vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september, sier helseminister Bent Høie (H).

Vaksineringen av denne aldersgruppen vil tidligst kunne skje i oktober. Deretter vil man vurdere om man skal vaksinere enda yngre aldersgrupper.

Vil dominere i løpet av sommeren

Trinn fire innebærer at en god del koronarestriksjoner lettes. Det vil fortsatt eksistere generelle smitteverntiltak og være aktuelt med innreiserestriksjoner.

– Fasen etter trinn fire kaller vi for «en normal hverdag med økt beredskap». Det er en fase hvor vi forventer at befolkningen i liten grad vil påvirkes av pandemien i hverdagen, men vi må fortsatt huske på de grunnleggende smittereglene, sier Solberg.

Solberg tror vi vil nå denne fasen tidligst i september.

Selv om store deler av Europa nå er grønt, kan situasjonen raskt endre seg. Deltavarianten har fått forfeste i blant andre Storbritannia og Portugal og har ført til en ny oppblomstring av smitte.

– Reiser du utenlands nå, så må du ta høyde for at du kan havne i og må ha tid til å være i karantene, sier SOlberg.

Folkehelseinstituttet regner med at virusvarianten kommer til å dominere i Norge i løpet av sommeren.

– Situasjonen kan se annerledes ut i slutten av måneden. Da vil regjeringen vurdere ytterligere lettelser i innreisereglene, sier Høie.