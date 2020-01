De norske soldatene som var i basen som ble angrepet av iranske raketter natt til i går, kom seg vekk fra området som ble truffet kort tid før rakettene slo ned, forteller sjefen for de norske styrkene i Irak, oberstløytnant Einar Aarbogh, til NRK.

De norske soldatene forteller i dag for første gang opplevde angrepet.

– Vi fikk informasjon om at det kunne komme et angrep tirsdag ettermiddag eller kveld, sier Aarbogh.

Dette er Ain al-Asad-basen i Irak der de norske styrkene i landet er stasjonert. Foto: Nasser Nasser / AP

– Surrealistisk

Det gjorde at de norske styrkene, i likhet med styrker fra andre land som deltar i opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker, kunne komme seg bort fra det som var hovedmålet for det iranske rakettangrepet: den amerikanske basen ved Ain al-Asad-flyplassen nordvest for Iraks hovedstad Bagdad.

– Vi fikk beskjed rundt midnatt om at rakettene var på vei inn. Det var surrealistisk å se at rakettene slo ned i et område som vi nettopp hadde oppholdt oss i, sier Aarbogh.

Han tror at det var mellom 10 og 15 raketter som rammet basen. Aarbogh sier at de norske styrkene følte seg relativt sikre der de var.

Aarbogh vil ikke spekulere i om hensikten med det iranske angrepet ikke var å ta liv, men å markere seg overfor sin egen befolkning etter den amerikanske likvideringen av den iranske generalen Qassam Soleimani i slutten av forrige uke.

Dette bilde fra iransk TV skal vise en av rakettene som ble avfyrt 8. januar mot mål i Irak.

Små skader

De norske styrkene dro tilbake til baseområdet onsdag formiddag, og kunne konstatere at det var relativt små skader, de kraftige rakettnedslagene til tross.

Sjefen for de norske styrkene i Irak, Einar Aarbogh, opplevde det iranske angrepet natt til onsdag som surrealistisk Foto: Morten Jentoft / NRK

– Noen bygninger har fått mindre skader, men overalt er det mulig å se rester etter rakettnedslagene, sier Aarbogh.

Han forteller at beredskapen er senket noe, men at den fremdeles er høy og at det ikke er noen planer om å forlate Irak.

– Vårt mandat er uendret, sier Aarbogh, som ikke legger skjul på at det nok var noen av de 70 norske offiserene og soldatene som ble betenkte etter det voldsomme iranske rakettangrepet.

Men så langt er det ingen som har ytret ønske om å reise hjem.

– Folk reagerer på litt forskjellig måte, men etter at vi har fått snakket med dem og gitt en orientering, så er humøret nå bra på samtlige, sier oberstløytnant Aarbogh.

Alle har fått ringt hjem til familie og venner og ledelsen i basen har løpende kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter.

70 norske soldater opplevde rakettangrepet mot basen Ain al-Assad. Du trenger javascript for å se video. 70 norske soldater opplevde rakettangrepet mot basen Ain al-Assad.

Faren ikke over

Ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide er faren fortsatt ikke over. Det kommer helt an på hva som skjer de neste timene og dagene:

– Jeg vil understreke at så tilspissa som situasjonen er, og så lite som skal til for at noe blusser opp i en veldig ustabil region, så vil det være feil nå å utelukke at situasjonen kan eskalere, sier Søreide til NRK.

Den spente sikkerhetssituasjonen har fått både Danmark, Tyskland, Spania og Nato til å trekke noen av sine styrker ut av Irak.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa til NRK onsdag kveld at det ikke er aktuelt å flytte de norske soldatene ut av Irak nå.

– Norske styrker er i Irak for å bekjempe terrorveldet Isil, på invitasjon av irakiske myndigheter. Oppdraget er gi irakiske myndigheter muligheter til å sikre sin befolkning, sier Bakke-Jensen.