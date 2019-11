View this post on Instagram

This is a video showing police volleying teargas into a sport ground inside university. CuHK , worldwide rank 247 in 2019. Suffered from polices’ unreasonable volleys of teargas. Heart broken~~~~! . #hongkongtoday #hongkongpolice #hongkonguniversity #hongkongdarkage #cometohongkong #hongkong #hongkongcollege #savethekids #savehongkong