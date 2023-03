Hjemme i Oslo har han snekkerfirma og leder en idrettsforening for ungdom. Nå står han i stedet i skyttergraven mens kulene fra soldatene i den russiske Wagnergruppen hviner over hodet hans.

Kampene rundt den ukrainske byen Bakhmut har vært blant de hardeste i hele krigen. Den er blitt selve symbolet på kampen mot Putins soldater. En kjøttkvern, et moderne Stalingrad.

– Det er trefninger mellom små grupper, og kampene finner stort sett sted i utkanten av byen. Selve byen er blitt en spøkelsesby, sier Muhammed-Aslan.

Store tap

Vestlige etterretningskilder anslår at mellom 20.000 og 30.000 russiske soldater er såret eller drept i kampene om byen. Også ukrainske tap skal være høye.

Sammen med de ukrainske soldatene er mange utlendinger. Muhammed-Aslan er en del av Sheikh Mansour-bataljonen, som består av tsjetsjenske frivillige fra hele Europa. De har kjempet i Ukraina siden 2014.

Bataljonen er oppkalt etter en tsjetsjensk og muslimsk motstandshelt fra 1800-tallets kamper mot Tsar-Russland. Bataljonen ble etablert i Danmark i 2014 og består hovedsakelig av veteraner fra de tsjetsjenske krigene mot Russland fra midten av 90-tallet.

Foto: Privat

– Vår avdeling går ofte inn i gråsonen for å legge oss i bakhold, forteller den erfarne tsjetsjenske soldaten.

Han forteller at de kjemper både mot regulære russiske soldater og leiesoldater fra Wagner-gruppen.

– Byen har blitt en kjøttkvern der mange fiender dør hver eneste dag, sier Oslo-mannen.

Han forteller at forsyningssituasjonen inn til byen er svært vanskelig. De russiske styrkene skyter på de få veiene som fortsatt er åpne.

– Kommer ikke til å stoppe med Ukraina

– Det er flere grunner til at jeg og mange andre tsjetsjenere har reist hit til Ukraina for å slåss mot den russiske invasjonen sier Muhammed-Aslan.

Hvis Russland vinner, kommer de ikke til å stoppe med Ukraina, mener norsk-tsjetsjeneren. Han frykter at de kommer til å angripe andre land både i vest og øst.

– For det andre fikk vi hjelp fra ukrainerne under den første krigen mot Russland fra 1994 til 1996. Den gangen var det flere ukrainske frivillige krigere som kom for å hjelpe oss. Så nå hjelper vi dem tilbake, sier Muhammed-Aslan.

– En seier over Ukraina vil sikre store menneskelige og industrielle ressurser som kan brukes til neste krig, legger han til.

Foto: Privat

Kamper midt i bykjernen

Han har delt en rekke bilder og videoer med NRK som viser at han er til stede i Ukraina.

NRK har gjennom egne undersøkelser plassert en av videoene til byen Bakhmut i Donetsk fylke i Ukraina.

Videoen viser Muhammed-Aslan sammen med andre militære som beveger seg i en gate i byen.

Muhammed-Aslan sier videoen ble filmet tidligere denne uken.

Kartlegginger gjort av kampene og hvor krigens fronter går, blant annet fra tenketanken The Institute for the Study of War, viser at byen i stor grad er omringet av russiske styrker.

Frontlinjene mellom de ukrainske og russiske styrkene gikk ifølge ISW torsdag blant annet langs elva midt i byen. Fredag melder britisk etterretning at russiske styrker noen steder har passert elva.

Grafikk: Institute for the Study of War

Kom som asylsøker

Muhammed-Aslan sier han kom som asylsøker til Norge på begynnelsen av 2000-tallet. Han sier han ble forfulgt av tsjetsjenske og russiske myndigheter på grunn av sin kamp for et selvstendig Tsjetsjenia. Han har tidligere snakket om omfattende tortur.

Han ble i 2016 etterlyst av Russland for terror. Tsjetsjenia-ekspert Julie Wilhelmsen ved NUPI kommenterte saken, og sa at det er helt vanlig for Russland å stemple tsjetsjenere som lever i eksil som terrorister.

I Norge går han under navnet Muhammed-Aslan, men han er folkregistrert som Adam Fredriksen. Han er engasjert i det tsjetsjenske miljøet i Norge.

I krigen i Ukraina kjemper tsjetsjenske soldater på begge sider. Tsjetsjenske styrker utsendt fra den Putin-lojale tsjetsjenske statsministeren Ramzan Kadyrov, og tsjetsjenske soldater som kjemper for Ukraina.

– Bak Kadyrov står Kreml og president Vladimir Putin, som kontrollerer ham, sier Mohammed-Aslan.

– Ille varslende mørke

– Hvis Russland vinner, vil verden bli fylt med illevarslende mørke, sier Oslo-mannen.

Han sier at situasjonen i og rundt Bakhmut er svært vanskelig, men at det er mulighet for ukrainsk seier hvis man klarer å få til skikkelig samhandling mellom de ulike enhetene i hæren.

– Jeg mener at det å beskytte Ukraina er en oppgave for enhver person som ønsker frihet for seg selv og sine etterkommere, sier Muhammed-Aslan.

Han er imponert over kampmoralen og motivasjonen i den ukrainske hæren.

– De er i sitt eget land, og forsvarer sin frihet, sier han.

Han sier at han vil bi der så i så lenge han klarer det fysisk, og så lenge Ukraina trenger ham.