Norge vil ikke ha besøk av den «Den nubiske dronningen»

Arrangørene av konferansen «Ly for Stormen» i Harstad trodde at alt gikk på skinner. De hadde hatt langvarig kontakt med ambassaden i den sudanesiske hovedstaden Karthoum.

– Vi fikk bare positive signaler, sier kommunalsjef i Harstad kommune Henry Sverre Andersen.

– Avslaget på visumsøknaden kom overraskende. Det er mulig å anke, men Salah skal egentlig reise på mandag.

FORTSATT AKTIV: Alaa Salah har blitt en stemme for de tidligere opprørene i Sudan. Nå deltar de i styret av landet, og det er en plan for hvordan ekte demokrati skal innføres. Foto: Afp

Andersen mener det er «håp i hengende snøre». At utenriksdepartementet eller andre kanskje engasjerer seg i saken i tide.

«Den nubiske dronningen»

Det var et bilde i sosiale medier på slutten av 2018 som gjorde resten av verden oppmerksom på Alaa Salah.

Den 22 år gamle arkitektstudenten sto på taket av en hvit bil da bildet ble tatt. Det var folkelig opprør mot diktaturet i Sudan. Bildet av den unge kvinnen med store øreringer i gull, med kobbefargede sko og den hvite, tradisjonelle drakten toub nådde hele verden. Hun fikk kallenavnet Kandaka «Den nubiske dronningen».

Fakta om utviklingen i Sudan Ekspandér faktaboks Sudans mangeårige president Omar al-Bashir ble avsatt av hæren 11. april etter omfattende protester. Siden har landet blitt styrt av en militærjunta.

Samtaler har pågått mellom juntaen og protestbevegelsens ledere om hvordan landet skal styres videre i en overgangsperiode.

Opposisjonen krever at det settes inn et sivilt styre og at hærens representasjon begrenses. Juntaen nekter på sin side å gi fra seg makt og mener landets øverste leder inntil videre bør være juntaleder Abdel Fattah al-Burhan.

15. mai ble partene enige om en tre års overgangsperiode fra dagens makthavere til et sivilt styre og administrasjon. Avtalen ble imidlertid ikke signert.

16. mai besluttet militærjuntaen å pause forhandlingene i tre døgn. Militærjuntaen krevde at demonstrantene måtte åpne bruene som kobler hovedstaden Khartoum med andre nærliggende områder og slutte å «provosere sikkerhetsstyrker».

20. mai ble forhandlingene gjenopptatt, etter oppfordring fra representanter fra FN, Den afrikanske union (AU) og flere europeiske land.

27. mai sa en av protestbevegelsens forhandlere at forhandlingene var gått i stå og at militærjuntaen avviste alle forslag.

I flere uker har tusenvis av demonstranter holdt en sitt-ned-aksjon utenfor landets forsvarsdepartement med krav om demokrati og reformer.

3. juni brukte sikkerhetsstyrkene makt for å bryte opp demonstrasjonen. Over 100 mennesker ble ifølge protestbevegelsen drept, militærjuntaen har erkjent at 61 ble drept.

11. juni opplyste Etiopias statsminister Abiy Ahmed, som har meklet mellom militærjuntaen og protestbevegelsen, at partene er enige om å gjenoppta forhandlingene. (NTB)

Det var Kandakene, de kvinnelige dronningen i landet Kush, som for tre tusen år siden styrte området som nå er mestepartena av Sudan.

GIKK VERDEN RUNDT: Dette er et stillbilde fra en video som spredde seg i sosiale medier. Det viser Alaa Salah mens hun synger til folkemengden. Hun synger fra et dikt. En av setningene er: Det er ikke kuler som dreper folk, det er stillhet.

Avslaget

Den svenske ambassaden i Karthoum, som representerer Norge i Sudan, kan ikke komme med detaljer i enkeltsaker, men sier på generelt grunnlag til Harstad kommune at de er redd for at unge mennesker ikke vil reise tilbake til sitt hjemland etter opphold her i Norge.

– Vi kan ikke tenke oss at hun ville søke asyl i Norge, sier Andersen.

HÅPER FORTSATT: Konferansen begynner onsdag i neste uke, men kommunalsjef i Harstad kommune Henry Sverre Andersen håper fortsatt at avslaget kan omgjøres. Foto: Jonas Haarr Friestad / ICORN

Han poengterer at Salah er en av de fremste i Sudan nå. Etter den velykkede revolusjonen er oppørerne representert i regjeringen.

– Det er ubegripelig at hun skulle bli værende i Norge nå som den tidligere diktatoren Omar al-Bashir er kastet, sier Andersen.

– Skjer hele tiden

Afrikakjenner og frilansjournalist Maren Sæbø er ikke overrasket. Hun sitter i styret i presse-stiftelsen Skup og har vært med på å invitere utenlandske journalister til arrangementer i Europa.

– Vi ser at afrikanske journalister får avslag på visum-søknadene, sier Sæbø.

Hun mener myndighetene forsøker å unngå at det blir levert inn asyl-søknader.

MENER AVSLAGENE BLIR GJORT UTEN KUNNSKAP: Afrika-kjenner Maren Sæbø tror ikke myndighetene alltid vet hva slags motiver som ligger bak visum-søknader. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Jeg vet ikke om hun ville ha forsøkt å bli værende. Dersom det går feil vei i Sudan, så er det klart at hun er et mål for de konservative.

Sæbø mener avslagene viser at mennesker blir mistenkeliggjort av myndighetene.

– Disse avslagene forhindrer at viktige stemmer blir hørt i omverdenen, og det hindrer disse menneskene å bygge internasjonale nettverk som kan gi dem ekstra trygghet, sier Sæbø.