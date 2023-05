Norge støtter Ukraina med langtrekkende artilleri

Den norske forsvarsministeren besøkte i dag norske NATO-ansatte i London og den britiske forsvarsministeren.

Til NRK opplyser Bjørn Arild Gram at Norge nå gir fra seg langtrekkende artilleri til Ukraina.

– I samarbeid med Storbritannia så vil Norge nå bidra med flere MLRS langtrekkende presisjonsildvogner og artilleri-lokaliseringsradarer til Ukraina, sier forsvarsministeren til NRK.

Gram med de norske ansatte på Marcom, Natos maritime hovedkvarter i London. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Hva kan de brukes til?

– MLRS er jo langtrekkende presisjonsild som når langt inn bak fiendens rekker for å nå mål som er viktig for ukrainerne å få tatt ut.

Treffer bak frontlinjen

Norge har tidligere sendt tre såkalte MLRS-vogner til Storbritannia, som donerer sitt materiell til Ukraina.

– Vi må fortsette vår støtte til Ukraina slik at de kan fortsette sin kamp for frihet og selvstendighet. Det trengs mer våpen, og dette er høyt etterspurte kapasiteter for Ukraina som vi ikke hadde fått til uten et tett samarbeid med Storbritannia, forteller forsvarsministeren.

Arkivbilde av rakettkjøretøy av typen Multi Launch Rocket System (MLRS). Det kan skyte ut 12 langtrekkende raketter som kan gå 30–40 km, men er nå ikke lenger i bruk. Foto: Forsvaret, FRM

Ifølge Gram havner ikke det norske bidraget direkte i Ukraina, men bidrar til at Storbritannia kan sende mer materiell dit.

Han sier våpenet har hatt stor innvirkning i krigen og gitt Ukraina mulighet til å avgrense russiske forsyningslinjer og slå ut en rekke viktige mål bak frontlinjen.

Radarer som oppdager artilleri

Norge har også vedtatt å donere tre Arthur-radarer fra forsvarets lager til Ukraina.

Radarene blir brukt til å lokalisere fiendtlig artilleri.

– Det ukrainske folket har vist en imponerende motstandskraft. Kampen deres er også vår kamp for frihet, demokrati og trygghet, seier han.

På spørsmål fra NRK til den britiske forsvarsministeren Ben Wallace om han mener Norge gir nok til Ukraina, svarer han følgende:

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram i møte med den britiske forsvarsministeres Ben Wallace i forbindelse med at Norge og Storbritannia sammen donerer våpen til Ukraina. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Jeg mener Norge gjør mye for Ukraina. Norge har ikke bare vært en stor bidragsyter til internasjonal finansiering, nå er vi inne i den andre fasen med å bidra med våpen og andre behov.

– Det er bare fire land som har bidratt til at dette skjer. Det er Tyskland, Storbritannia, USA og Norge. Uten Norge kunne ikke vi gitt bort vårt utstyr. Våpensystemene som ga russerne størst problemer da de rykket frem og Ukrainerne kjempet for å holde dem tilbake, var HIMARS og M72 – våpen som virkelig utgjorde en forskjell.

Norge ga i fjor 4000 panservernvåpen (M72) til Ukraina.

HIMARS er et amerikansk rakettartillerisystem som har mange likhet med MLRS. MLRS er utrangert av Forsvaret og derfor ikke en del av den militære strukturen.

Regjeringen skriver i en pressemelding at Forsvaret er i ferd med å erstatte sine Arthur artillerilokaliseringsradarer med nye.

Det pågående investeringsprosjektet skal etter planen levere nye artillerilokaliseringsradarer til Forsvaret i 2024 og 2025.