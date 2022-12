Denne uken har bilder og videoer av en mann og en thailandsk kvinne som har sex på åpen gate i Pattaya, gått viralt.

Det er slik – via avisen – at mannen på bildene hevder han fikk vite om hendelsen. Nordmannen sier at han var så full at han knapt husker det som skjedde, skriver thailandske medier.

Det var et overvåkningskamera som fanget dem på film. De skal ikke ha brydd seg om forbipasserende trafikk.

På et tidspunkt skal den norske ferieturisten ha vinket til en mann som gikk forbi.

Ukjent kvinne

Tidligere denne uken ble de etterlyst i thailandske medier med informasjon om hvordan de så ut og hvilke klær de gikk med. Onsdag ble nordmannen anholdt av politiet.

Mannen ble løslatt etter at han betalte en bot på 5000 baht, omtrent 1400 kroner.

Politiet har foreløpig ikke klart å spore opp kvinnen i videoen, men en politisjef forteller til thailandske medier at hun også må gjøre opp for seg.

De har spurt nordmannen om han har noe informasjon om kvinnen, men han skal ha svart at han ikke vet hva hun heter eller hvem hun er.

«Sin city»

De skal ha gått i to ulike retninger da akten var ferdig etter rundt en halvtime. Dette skal ha skjedd i nærheten av et travelt gatekryss mandag rundt klokken 4.

Et vitne thailandske medier har snakket med kaller mannen en «motbydelig utlending». Han sier at nordmannen virket å være beruset.

– Mannen ga noe til kvinnen. Jeg tror det var penger. Jeg er lei av at ekle utlendinger behandler byen min som en søppelbøtte.

NRK har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som holder på å undersøke saken.

Pattaya blir ofte omtalt som «Sin city», altså syndens by, og er en av de mest kjente turistdestinasjonene i Thailand. Byen ligger øst i landet, og er et kjent feriested for nordmenn.

Myndighetene i byen har de siste årene forsøkt å rydde opp i gatene, for å endre ryktet til Pattaya.