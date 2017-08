Nordkoreanske spioner ville stjele raketteknologi i Ukraina

Det er CNN som har fått tak i en overvåkingsvideo fra etterretningstjenesten i Kiev. Bildene skal vise to agenter fra Nord-Korea som i all hemmelighet fotograferer rakettdokumenter inne i en garasje. Disse agentene kalt X5 og X32 ble dømt til åtte år i fengsel etter arrestasjonen i 2011. Myndighetene i Nord-Korea har krevd de to utlevert fra Ukraina, men det har ikke skjedd.

STJÅLET RAKETTEKNOLOGI? Ifølge et forskningsinstitutt i USA bruker Nord-Korea raketteknologi fra Ukraina. CNN hevder at Nord-Korea har sendt flere agenter på hemmelig oppdrag til Ukraina de siste årene. Foto: AP

Agentene X5 og X32 skal ikke være de første eller de siste som har operert i Ukraina på oppdrag for myndighetene i Nord-Korea.

Ifølge en rapport fra International Institute of Strategic Studies (IISS) som kom ut 14 august i år, er det mye som tyder på at det er teknologi fra Ukraina som er brukt i rakettester i Nord-Korea. I juli i år klarte landet å gjennomføre flere vellykkede tester av interkontinentale ballistiske missiler (ICBMs) som kan nå USAs fastland.

SPIONER: Agenter fra Nord-Korea med kallenavn X5 og X32 før de ble arrestert i en garasje i Ukraina i 2011. De var i ferd med å fotografere hemmelig raketteknologi. Foto: Fra overvåkingsvideo

Kvantesprang på to år

Instituttet spør om hvordan et land kan utvikle så avanserte langdistanseraketter i løpet av to år. IISS viser til at for inntil et par år siden slet Nord-Korea med en kjede av mislykkede tester av kort- og mellomdistanseraketter. Nå gjennomfører landet den ene vellykkede oppskytingen av avanserte mellom- og langdistanseraketter etter den andre. Rapporten konkluderer med at Nord-Korea må ha fått raketteknologi fra andre stater.

Nord-Koreas suksesshistorie

Ifølge International Institute of Strategic Studies (IISS) har de vellykkede rakettoppskytingene i Nord-Korea dette året vært utført med mellomdistanseraketten kalt Hwasong-12 og det interkontinentale ballistiske missilet kalt Hwasong 14. Oppskytingene har vært en suksesshistorie for Kim Jong-un og hans regime i Pyongyang. Dette i sterk kontrast til de mange tidligere mislykkede rakettestene med mellomdistanseraketten kalt Musudan.

Nye tester har vist at Hwasong 12 og Hwasong 14 har en rekkevidde på 4500 kilometer. Til sammenligning er avstanden fra Nord-Korea til den amerikanske øya Guam i Stillehavet 3400 kilometer.

Nordkoreanere ekskludert fra Ukraina

Rapporten fra IISS konkluderer ikke med at Nord-Korea har stjålet raketteknologi fra Ukraina. Men eksperter mener det er forbløffende at Nord-Korea besitter så avansert teknologi på så kort tid. CNN viser til at nordkoreanske spioner er avslørt ved flere anledninger mens de har vært på oppdrag i Ukraina. I 2016 var myndighetene lei av Nord-Koreas aggressive framferd at de nektet alle med nordkoreansk pass adgang til Ukraina.

Instituttet IISS mener det er klare likhetstrekk mellom teknologien brukt i rakettene i Nord-Korea nå og russiske bygde i den såkalte 'Sovjet RD-250 familien'. Myndighetene i Ukraina tilbakeviser at deres teknologi er i bruk i rakettene i Nord-Korea. Ukraina peker på Russland. Men også myndighetene i Moskva tilbakeviser at deres teknologi har havnet i Nord-Korea.