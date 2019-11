Det var tidligere utenriksminister Rex Tillerson og tidligere stabssjef John Kelly som ifølge Haley ønsket å motarbeide deler av president Donald Trumps politikk.

Haley var USAs ambassadør til FN fra januar 2017 til utgangen av desember 2018. Påstandene om illojalitet kommer fram i hennes nye bok «With All Due Respect» som kommer ut førstkommende tirsdag, og omtales av nyhetsbyrået AP som har fått boka på forhånd.

– Kelly og Tillerson hevdet overfor meg at når de motarbeidet presidenten, var de ikke illojale, men forsøkte å redde landet, skriver hun i boka ifølge AP.

Videre skriver hun at de to hevdet at presidenten ikke hadde peiling på hva han drev med, og at deres beslutninger, ikke presidentens var til USAs beste.

– Tillerson sa til meg at hvis han ikke motarbeidet presidenten ville folk dø, skriver Haley.

ILLOJAL?: Daværende utenriksminister Rex Tillerson lytter mens president Donald Trump snakker til medlemmene av FNs sikkerhetsråd under en lunsj i januar 2018. Tillerson fikk sparken to måneder seinere. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Fikk sparken

Den tidligere Exxon-sjefen Rex Tillerson var utenriksminister fra begynnelsen av Donald Trumps presidentperiode til han fikk sparken via Twitter i mars 2018.

Tillerson har i ettertid omtalt Donald Trump som «temmelig udisiplinert» og uinteressert i briefinger. Trump har på sin side kalt Tillerson «dum som en stein».

Den pensjonerte generalen John Kelly var Trumps stabssjef i Det hvite hus fra slutten av juli 2017 til han ble presset til å slutte desember 2018. Kelly har også, etter at han sluttet, omtalt det å jobbe for Trump i lite flatterende ordelag. Han skal også ha advart Trump mot å erstatte ham med en som ikke fortalte

ILLOJAL?: Daværende stabssjef John Kelly (t.h.) snakker med president Donald Trump etter et pressetreff i Det ovale kontor i oktober 2018. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Nektet å motarbeide Trump

Haley skriver i boka at hun ble sjokkert over «invitasjonen» fra Tillerson og Kelly. De to skal ha luftet planene om å motarbeide presidenten på et lukket møte som varte over en time.

– De burde snakket direkte med presidenten, ikke invitert meg med på dette sideopplegget deres, skriver Haley i boka.

Den tidligere FN-ambassadøren mener Tillerson og Kelly burde vært ærlige med president Trump om hva de var uenige i, og sluttet om de ikke likte hva presidenten holdt på med.

LOJAL: Nikki Haley har fortsatt å støtte president Donald Trump etter at hun gikk av som FN-ambassadør ved utgangen av 2018. Her ankommer de to FN-bygningen i New York i september 2018. Foto: Craig Ruttle / AP

– Å motarbeide presidenten er faktisk farlig. Det er i strid med grunnloven, det er i strid med hva det amerikanske folket ønsker. I tillegg er det støtende, skriver hun i boka.

Haley avviste derfor å bli med på «opplegget» til Tillerson og Kelly. Hun skriver videre at de to herrene aldri tok opp temaet med henne igjen.

John Kelly har som svar til anklagene i boka gitt følgende kommentar ifølge Washington Examiner:

– Hvis med motstand og trenering hun refererer til det å etablere en prosedyre for å sikre at presidenten ble informert om alle argumenter for og mot politiske beslutninger han vurderte, slik at han kunne ta et informert valg, så er jeg skyldig etter tiltalen.