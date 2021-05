Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det sier ordføreren i New York, Bill de Blasio, på en pressekonferanse på torsdag, ifølge The Wall Street Journal.

Planen er at mobile vaksinebusser skal plasseres på populære turistattraksjoner i storbyen, som Central Park, og Empire State Building.

Der vil turister få tilbud om en dose med Janssen-vaksinen, ifølge de Blasio.

Tiltaket er ment som et forsøk på å gjøre New York til et mer attraktivt sted for turister å reise. Koronapandemien har ført til en kraftig nedgang av besøkende til byen.

En kvinne går ut av en «vaksinebuss» i Brooklyn i New York. Foto: Kathy Willens / AP

Med tilbud om vaksine håper de Blasio at turister vil føle seg trygge og ivaretatt.

– Kom her, det er trygt, det er et flott sted å være, og du blir tatt vare på, sa han på pressekonferansen.

Vil få liv i turistnæringen

Før tiltaket kan iverksettes må det godkjennes på statsnivå. USAs helsedepartement har foreløpig ikke kommentert forslaget.

Men om ordføreren får det som han vil, vil biler med vaksineutstyr plasseres på Times Square og i parken ved Brooklyn-broen allerede til helgen.

Ordfører i New York, Bill de Blasio. Foto: Richard Drew / AP



De siste ukene har New York brukt over 30 millioner dollar på kampanjer som skal informere turister om at byen er i ferd med å åpne igjen. Turistnæringen står for flere hundre tusen arbeidsplasser i byen, og i 2019 nådde de en ny turistrekord, med 66 millioner besøkende.





Ifølge New Yorks egen oversikt har 45 prosent av byens befolkning fått første vaksinedose. 33 prosent er fullvaksinerte.

Foreløpig stengte grenser

Om Bill de Blasios utspill blir godkjent eller ikke, gjenstår å se. Men det vil uansett ikke være mulig for norske turister å benytte seg av tilbudet med det første.

Fra mars i 2020 har amerikanske myndigheter bestemt at alle som har vært i Norge eller øvrige deler av Schengen-området de siste 14 dagene vil bli nektet innreise til USA, med unntak for enkelte visumkategorier, skriver Utenriksdepartementet.

Restriksjonene gjelder også reiser fra en rekke andre land.