– Aleksej Navalnyj bruker folk, som et slags stemmekveg sier Vitalij Serukanov, som på nesten typisk russisk vis har havnet i en bitter strid med politiske meningsfeller han bare for få måneder siden samarbeidet tett med.

Ingen kan nekte for at Aleksej Navalnyj uten konkurranse er den mest kjente russiske opposisjonspolitikeren i Russland i dag, selv om meningsmålingene bare gir ham en oppslutning på høyst et par prosent i befolkningene.

Men han kritiseres også for å være uvillig til å samarbeide med andre, og for å ofre både sine støttespiller eg medarbeidere for å oppnå sine politiske mål, som har vært å bli president i Russland.

– Det er et problem for oss russere, at når vi har muligheten for å bygge opp demokratiske strukturer, så gaper vi over for mye. Så bestemmer vi oss i stredet for å satse på en person, som igjen utnytter denne situasjonen sier Vitalij Serukanov i et intervju med NRK.

Aleksej Navalnyj og Vitalij Serukanov da opposisjonspolitikeren åpnet sitt kampanjekontor i Moskva Foto: Foto fra Facebook

En muldvarp?

Nå ligger Serukanov i en bitter strid med sine tidligere politiske venner, ikke minst etter at han også har forsøkt stjele navnet «Framstegspartiet» som en mulig politisk plattform etter presidentvalget, der Navalnyj er nektet å delta fordi han har en betinget dom for underslag hengende over seg.

Aleksej Navalnij har bare i generelle ordelag kritisert sin tidligere medarbeideres «svik», men Navalnijs pressetalskvinne Kira Jarmysj sier til avisen Novaja Gazeta at de nå ser på Serukanov som en muldvarp som i lang til har motarbeidet Navalnij og den bevegelsen som han leder.

Selv mener Serukanov at dette først og fremst handler om at man i Russland ikke makter å bygge opp fungerende politiske demokratiske partier.

Vitalij Serukanov, nummer tre fra venstre, sammen med aktivister som støtter Aleksej Navalnyj Foto: Bilde fra Facebook

Putin kan føre Russland i enda mer autoritær retning

Vitalij Serukanov tenker nok her ikke bare på Aleksej Navalnij, men også på Vladimir Putin, som er storfavoritt til å vinne presidentvalget i Russland 18. mars.

En meningsmåling som er offentliggjort av VTsIOM-instituttet mandag viser at 69 prosent av dem som har bestemt seg for å delta i valget, kommer til å stemme på Putin. Det er en viss nedgang fra tidligere meningsmålinger, men alt tyder på at Putin kommer til å vinne en klar seier og at det dermed bare blir en valgomgang.

Vitalij Serukanov hører til dem som for alvor ble politisk aktiv under de store demonstrasjonene i forbindelse med valgene rundt årsskiftet 2011 – 2012. Den gangen var hundretusener ute på gaten i Moskva, i protest mot valgfusk og maktmisbruk fra eliten i landet, med Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev i spissen.

KRITISERER NAVALNYJ: Vitalij Serukanov mener Aleksej Navalnyj i dag er en politiker uten et menneskelig ansikt Foto: Jurij Linkevitsj

Navalnyj har lurt folk

– Da følte det sivile samfunnet i Russland at det var en mulighet til å påvirke situasjonen i landet, og at det var personer som kunne få dette til sier Vitalij Serukanov til NRK. I dag er han langt mer resignert, og tror at en klar valgseier til Putin kan føre Russland i retning av et enda mer autoritært styre. .

Med sin juristutdannelse har han frontet kampen for demokrati, og vært i konstant konflikt med politiet og myndighetene.

AKTIVIST: NRKs korrespondent Morten Jentoft ser på bilder fra Vitalij Serukanovs liv som aktivist for Aleksej Navalnyj Foto: Jurij Linkevitsj

Men våren 2017 begynte Vitalij Serukanov å få betenkeligheter med metodene som Aleksej Navalnyj brukte. Politiet slo nådeløst ned på demonstrasjoner som ikke var godkjent av myndighetene,

– Bare i Moskva så var det 1500 som ble arrestert, det er veldig mange, Alle politistasjonene var overfylt med folk. Og mange følte seg lurt. Mange kom til disse ikke-godkjente demonstrasjonen fordi Aleksej Navalnyj hadde lovet dem en kompensasjon hvis de ble arrestert.

– Men når Navalnyj sa ikke at de sto i fare for å bli arrestert, at de kunne komme til å bli framstilt for domstolene. At de kunne komme til å bli etterforsket, dette burde blitt fortalt til folk, at dette er virkeligheten i Russland i dag.

Navalnyj ikke den samme som i 2013

Like før nyttår kom det altså til fullt brudd med mellom Vitalij Serukanov og Aleksej Navalnyj. Nå mener Serukanov at det er svært farlig å bygge opp en slik kult som det er gjort rundt en personen innenfor den russiske opposisjonen.

– Aleksej Navalnyj har egentlig vært uten konkurranse som ledende opposisjonspolitiker, og i Russland bør det aldri være slik. Og det er uten tvil påvirket ham svært sterkt. Når man sammenligner Aleksej Navalnyj i 2013 med hvordan harn er i 2018, så er det to forskjellige politikere. I dag er han en politiker uten et menneskelig ansikt sier Vitalij Serukanov til NRK.

– Kommer du selv til å delta i valget, kommer du til å stemme?

– Mitt standpunkt er ganske enkelt. Jeg kommer til å dra til valglokalet, men jeg kommer til å stemme blankt.