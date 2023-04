Finland blir Nato-medlem tirsdag

– Vi ønsker Finland velkommen som Natos 31. medlemsland. I morgen heiser vi for første gang det finske flagget ved hovedkvarteret, sier Jens Stoltenberg.

Det historiske øyeblikket blir markert med en seremoni med taler fra generalsekretær Stoltenberg og Finlands president Sauli Niinistö.

Den offisielle inntreden i alliansen ble kunngjort på en pressekonferanse i Brussel i dag.

– Dette gjør Finland tryggere og vår allianse sterkere. Det blir en god dag for finsk og nordisk sikkerhet, sa Stoltenberg.

Også Sverige, som nå står alene uten en forsvarsallianse i ryggen vil tjene på Finlands inntreden, mener Stoltenberg.

– Det er ingen tegn på at Putin forbereder seg på fred. Han forbereder seg på mer krig. Nato forbereder seg på å støtte Ukraina så lenge det trengs, sa Stoltenberg på pressekonferansen. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

– Sverige vil også være tryggere. Vi har nå sett den raskeste ratifiseringsprosessen i moderne historie. Alle allierte er enige om at også Sveriges inntreden bør skje raskt.

I morgen møtes utenriksministrene i Nato. Det vil være første gang Finland deltar som fullt medlem. Ukrainas utenriksminister Kuleba vil tale under møtet.

– Vi vet ikke når krigen vil ende. Men når den gjør det må vi ha på plass løsninger for at Ukraina skal kunne avskrekke aggresjon som kommer utenfra, sier Stoltenberg.

Mindre enn en time etter pressekonferansen meldte nyhetsbyråer at Russland vil styrke militær kapasitet i nordvest som svar på det finske Nato-medlemskapet.

Stor spenning

Det har vært spenning helt til det siste. For snaue tre uker siden ble Finlands president Niinistö tatt imot med pomp og prakt i Tyrkia av president Recep Tayyip Erdogan. Stemningen var god og både håndtrykk og brede smil dem imellom understreket at Finland endelig skulle få bli medlem av Nato.

Alle 30 land måtte nemlig si ja, og Tyrkia var landet som holdt igjen.

Tiden var knapp før Natos utenriksministermøte i morgen. Først måtte Tyrkia levere inn sitt ja til det amerikanske justisdepartementet som håndterer slike saker i Nato. Det drøyde, og det er først inntil det siste at amerikanske jurister fikk papirene slik at de kunne hastebehandle det.

Til sist må den finske presidenten overlevere et brev til Nato-sjefen der han aksepterer Natos vilkår for medlemskap.

Hva betyr dette for Finland?

Finland har vært offisiell partner i Nato siden 1994, og deltatt i flere øvelser med alliansen siden slutten av den kalde krigen. Finland deler en 1340 km lang grense med Russland og har vært i krig med sine naboer i øst flere ganger.

Finland har vært nøytralt. Men Putins invasjonskrig i Ukraina førte til et ønske om å knytte seg til Nato.

Finland og Sverige søkte om medlemskap i Nato 18. mai i fjor. Foto: JOHANNA GERON / AP

Da det ble klart at Nato ikke uten videre kan utplassere atomvåpen på finsk jord, eller hadde noen planer om permanente militærbaser i Sverige, godkjente et stort flertall av finske politikere Natos vedtekter.

Nato har tidligere gitt Finland sikkerhetsgarantier og siden de ble søkerland har de sittet rundt bordet i Nato som observatører.

Nato-medlemskapet for Finland innebærer at de nå er omfattet av artikkel fem i Natos vedtekter. Det betyr at et angrep på ett Nato-land, er et angrep på alle.

Går fra observatørstatus til å få beslutningsmyndighet i Nato.

Blir omfattet av artikkel 5, som innebærer at angrep på et land er et angrep på hele forsvarsalliansen.

Finland forplikter seg til å bruke 2 prosent av sitt BNP på forsvar.

De aksepterer at de er med i en allianse som har atomvåpen, selv om det ikke er snakk om å utplassere atomvåpen i Finland eller etablere permanente Nato-baser i Finland.

For Natos del innebærer det at alliansen får doblet sin grense til Russland. Alliansen blir også betydelig styrket militært. Finland er kjent for å ha et godt flyvåpen. De har F-18-jagerfly og får snart den enda mer moderne F-35. Finand har også en stor hær.

Intenst diplomati

Spenningen har vært knyttet til Tyrkias holdning. I mars i år sa landet ja til finsk Nato-medlemskap, men fortsatt er det usikkert for Sverige.

Sverige og Finland ønsket først å få gå inn i Nato samtidig, men da det viste seg at Sveriges søknad skulle bli en større nøtt å knekke og at Finland kunne gå inn alene, så var finsk medlemskap uproblematisk for Tyrkia.

Natos norske generalsekretær Jens Stoltenberg har hele tiden ønsket at Sverige og Finland skulle få bli med i Nato samtidig. Men slik gikk det altså ikke.

– Sverige har åpnet sine armer for terrorister, uttalte Erdogan for kort tid siden.

Tyrkia ser på Sverige som en frihavn for kurdiske terrorgrupper, og har bedt svenskene utlevere 120 personer, som har opphold i Sverige.

Den floken ble ikke bedre av at den danske ekstremisten Rasmus Paludan brente en koran utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm. Det førte til voldsomme protestaksjoner i Tyrkia og andre steder i Midtøsten.

Et intenst diplomati fra Sverige og Nato-allierte har ført til at Tyrkia nå er i en dialog, men fortsatt virker Sveriges medlemskap å være usikkert.