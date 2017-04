MSF: Symptomer etter Syria-angrep tyder på nervegift

Flere av de sårede etter tirsdagens angrep i Idlib-provinsen i Syria er innlagt på Bab al-Hawa-sykehuset, rundt 100 kilometer nord for Khan Sheikhoun. Der har helsearbeidere fra MSF undersøkt dem.

– Åtte pasienter viste symptomer – blant annet innsnevrede pupiller, muskelkramper og ufrivillig avføring – som er forenlig med eksponering for nervegass som sarin eller andre lignende stoffer, heter det i en kunngjøring.

Kan være klorgass

MSF har også besøkt andre sykehus som har tatt imot sårede etter angrepet og forteller at ofrene lukter blekemiddel, noe som kan tyde på at de er blitt utsatt for klorgass.

Klor står ikke på listen over kjemiske stridsmidler, men er ulovlig å bruke som våpen.

Minst 72 mennesker ble drept i det syriske flyangrepet mot Khan Sheikhoun, blant dem 20 barn. I tillegg ble et langt høyere antall mennesker såret, og hjelpeorganisasjoner har advart om at dødstallet kan stige.

Luftangrepet i Idlib-provinsen har møtt sterke reaksjoner fra flere hold, deriblant Frankrike, USA og FN. Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med en uttalelse om at ofrene har symptomer som samsvarer med at man har blitt utsatt for nervegift.

– Noen tilfeller ser ut til å ha symptomer som er forenelige med eksponering av fosfororganiske kjemikalier, en kategori som inkluderer nervegass.

Sannsynligheten forsterkes ved at mange av ofrene døde uten synlige skader på kroppen, påpeker organisasjonen.

STERKE BILDER: Denne videoen viser kaoset etter angrepet. Materialet er distribuert gjennom sosiale medier, og verifisert av blant andre Reuters. NRK advarer mot sterke bilder.

Assad-regimet nekter for å ha stått bak

Verdenssamfunnet fordømmer angrepet, som omtales som det verste siden 2013. FNs etterforskere har opprettet gransking av det som har skjedd og FNs sikkerhetsråd samles onsdag til hastemøte om massakren.

Storbritannias utenriksminister mener alt peker mot president Bashar al-Assad.

– Alle bevisene jeg har sett indikerer at dette var Assads regime, sa Boris Johnson idet han ankom Syria-konferansen i Brussel tirsdag, ifølge AFP.

Syria nekter for å ha benyttet kjemiske stridsmidler i angrepet, og Russland hevder at kjemikaliene lekket ut da et av opprørernes våpenlagre ble truffet. Russland nekter også å støtte resolusjonen initiert av Frankrike, Storbritannia og USA, der de ber om en grundig og umiddelbar etterforskning av angrepet.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og FNs granskingskommisjon for Syria (COI) tar nå prøver i håp om å kunne slå fast om det ble benyttet kjemiske stridsmidler, og i så fall hvilke stoffer det var snakk om og hvor de kom fra.