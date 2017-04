Mistet tvillingbarna i gassangrepet: – Hele familien er borte

Ifølge syriske Abdul Hamid Youssef sov fortsatt han og den lille familien da det angivelige gassangrepet rammet den syriske småbyen Khan Sheikhouen i Idlib-provinsen tirsdag morgen.

Youssef bråvåknet av det han først trodde var et vanlig angrep, og løp for å hente tvillingene Aya og Ahmed.

– Jeg var rett ved siden av dem. Jeg tok dem med ut sammen med sin mor. De var bevisste, men etter ti minutter kjente vi den merkelige lukten, og barna mine taklet det ikke, sier han.

BEGRAVES: Abdul Hamid Youssef er på vei til å begrave sine to barn. Angrepet i Syria vekker reaksjoner verden over. Foto: STR / AP

– Hele familien er borte

NRK har ikke selv intervjuet mannen, men nyhetsbyrået AP har ettergått flere av mannens opplysninger og funnet at disse stemmer.

Youssef forteller at han også mistet også kona Dalal, to brødre, to nevøer, en niese og flere venner i angrepet.

– Hele familien er borte, sier Youssef til CNN.

De hjerteskjærende bildene av den syriske mannen som er på vei til å begrave sine døde tvillinger går verden rundt.

– Min Aya, min Aya. Ta vare på ungene, Dalal, sier han i videoen, ifølge AP. Han ba sin fetter om å filme avskjeden.

Oppsiktsvekkende bilder

Flere titalls personer ble drept i angrepet. Oppsiktsvekkende bilder og videoer fra stedet viser folks desperate kamp for å redde barn og ofre, og har vakt massive reaksjoner over hele verden.

VIDEO: Bildene viser kaoset etter angrepet.

Ifølge SOHR døde mange av kvelning forårsaket av den giftige gassen. Både WHO og Leger uten grenser mener symptomene samsvarer ved bruk av nervegass, og FN har opprettet gransking av hendelsen.

En rekke land beskylder Assads regime for å stå bak det kjemiske angrepet. Syrias utenriksminister, Walid Muallem, avviste imidlertid at de har brukt kjemiske våpen under en pressekonferanse i Damaskus nettopp. Det til tross for at rapporter tidligere har vist det motsatte, og at obduksjonene av likene etter angrepet viser at det ble brukt kjemiske våpen.

– Vårt militære har aldri brukt kjemiske våpen og kommer aldri til å gjøre det, verken mot terrorister eller sivile, sa han.

Frankrikes utenriksminister, Jean-Marc Ayrault, sier at de vil fortsette arbeidet med å få allierte med på en FN-resolusjon som fordømmer angrepet.

– Frankrike vil fortsette samtalene i sikkerhetsrådet og spesielt med Russland, sier Ayrault til CNEWS torsdag.