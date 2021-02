Mistet søsteren da slam-bølgen kom - får rekorderstatning

– For meg er det fortsatt den 25. januar 2019, den dagen da tragedien skjedde, sier Natalia de Oliveira. Hun mistet søsteren Lecilda, som aldri er funnet.

– Vi går og legger oss, og vi står opp. Og fortsatt er det den samme datoen, fordi våre kjære ennå ikke er funnet. Tiden stanset denne grusomme dagen, sier hun i et intervju med TV-byrået Reuters.

272 mennesker mistet livet i demningsulykken ved byen Brumadinho i delstaten Minas Gerais, nord for Rio de Janeiro. Elleve av de omkomne er aldri blitt funnet. Ulykken er en av de verste i sitt slag noe sted og noensinne.

- Gruveselskapet Vale har ødelagt utallige familier, sier Natalia de Oliveira i Brumadinho. Foto: Reuters TV

For mange av de etterlatte var dette ingen ulykke, men en forbrytelse. Og gruveselskapet Vale som hadde ansvaret for damanlegget er dømt til å betale skyhøye erstatninger.

Natalia de Oliveira er en av mange som bærer på en dyp bitterhet mot de ansvarlige:

– Vales ledere ødela ikke bare min familie. De ødela utallige familier og de ødela livet til så mange mennesker, sier hun.

– Som en skrekkfilm

Det var altså for drøyt to år siden ulykken skjedde. En stor demning med gruveavfall brast, og flere millioner liter med slam og vann oversvømte store områder ved byen Brumadinho i delstaten Minas Gerais.

Den 30 år gamle Emerson Santos fortalte om grusomme scener:

– Det var som å være med i en skrekkfilm. Det brune slammet feide med seg mennesker foran øynene våre.

Et langvarig letearbeid har ført til at de aller fleste døde er funnet. Men 11 av dem ligger fortsatt begravd i gjørmehavet. Foto: Ho / AFP

– De kunne ha vært min mor eller far, og det var ingen ting jeg kunne gjøre for å redde dem. Jorden skalv, og trær på opptil 10–12 meter ble kastet rundt som om de var leketøy, fortalte 30-åringen til TV-byrået AFP.

Tragedien førte til voldsomme reaksjoner i Brasil, og politikeren André Janones snakket på vegne av svært mange brasilianerne under en høring i nasjonalforsamlingen:

– De er banditter og drapsmenn og hører hjemme bak lås og slå. Dette selskapet setter profitt foran alt – foran sikkerhet og foran menneskeliv, sa politikeren.

Etterlatte minnes sine døde på 2-års-dagen for tragedien. Foto: WASHINGTON ALVES / Reuters

Drap og miljøkriminalitet

Og statsadvokatens tiltale mot Vale understreket politikerens ord. Selskapet og 16 av dets ansatte ble tiltalt for drap og grov miljøkriminalitet, og delstaten Minas Gerais krevde en økonomisk erstatning på svimlende 54,6 milliarder reais – rundt 85 milliarder kroner.

Selskapet godtok ikke dette, og etter mange runder i rettsapparatet ble det nå i februar inngått forlik om en erstatning på nærmere 60 milliarder kroner.

Dette er den største erstatningssum som utbetalt i Brasil noensinne, skriver avisen The New York Times.

Men mange i lokalbefolkningen er misfornøyd med avtalen, og rundt 150 mennesker deltok i en demonstrasjon foran rettslokalene da avtalen ble kjent.

Det er ennå ikke falt dom i sakene der ansatte i selskapet er tiltalt for drap. Ifølge en rapport skal ledere i Vale ha blitt informert om stor fare for dambrudd i mange år før ulykken skjedde.

Et langvarig letearbeid har ført til at de aller fleste døde er funnet. Men 11 av dem ligger fortsatt begravd i gjørmehavet. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

35 millioner i fare

Den type anlegg som sviktet ved Brumadinho er ikke det man vanligvis forbinder med en demning.

En slik dam er ingen betong- eller metallkonstruksjon, men hardpakket gjørme – noe som krever omfattende kontroll og vedlikehold.

Og Vale har flere titalls slike dammer i drift rundt om i Brasil, noe som er til stor bekymring for myndighetene og brasilianere flest.

Brasils Agência Nacional de Águas, Brasils vannmyndighet, skrev i et rapport i 2017 at 45 damanlegg i Brasil har mangler som utgjør en risiko for dambrudd.

Flere av damanleggene ligger i nærheten av tett befolkede områder. Dette betyr at til sammen rundt 3,5 millioner brasilianere kan ble rammet dersom anleggene bryter sammen, skriver avisen Folha de São Paulo.