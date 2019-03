Brasil-ulykke: Mer enn hundre er fortsatt begravet i gjørme

Hele selskapets toppledelse gikk nylig av, og fredag ble ytterligere 10 medarbeidere fjernet fra sine stillinger, etter råd fra Brasils påtalemakt, Mínisterio Público.

Myndighetene frykter at ledelse og ansatte kan ødelegge bevis, påvirke vitner og samordne sine forklaringer etter en av de verste industriulykker i landets historie.

Vale er verdens største utvinner av jernmalm, og har mer enn 100.000 ansatte i Brasil. Selskapet benekter å ha gjort noe kritikkverdig i forbindelse med ulykken.

Den grusomme dagen

Det var den 25. januar i år ulykken skjedde. En stor demning med gruveavfall brast, og flere millioner liter med slam og vann oversvømte store områder ved byen Brumadinho i delstaten Minas Gerais, sørøst i Brasil.

Et overvåkningskamera fanger øyeblikket da de enorme massene med slam strømmet ut fra demningen ved Brumadinho i delstaten Minas Gerais. Foto: Band TV Du trenger javascript for å se video. Et overvåkningskamera fanger øyeblikket da de enorme massene med slam strømmet ut fra demningen ved Brumadinho i delstaten Minas Gerais. Foto: Band TV

En av de overlevende, den 30 år gamle Emerson Santos, forteller om grusomme scener:

– Det var som å være med i en skrekkfilm. Det brune slammet feide med seg mennesker foran øynene våre.

– De kunne ha vært min mor eller far, og det var ingen ting jeg kunne gjøre for å redde dem. Jorden skalv, og trær på opptil 10–12 meter ble kastet rundt som om de var leketøy, forteller 30-åringen

Begravet i gjørme

Og fortsatt letes det etter omkomne. 186 mennesker er funnet, men mer enn 120 er fortsatt savnet, og mange av dem vil få sitt siste hvilested under tettpakket, brun slam.

Ulykken i delstaten Minas Gerais, sørøst i Brasil, er en av de verste damulykker i nyere tid noe sted i verden.

«Vale morder», står det på plakaten til denne demonstranten. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Men dette er mye mer enn en ulykke. For det er ikke bare sorg, men også et voldsomt sinne som preger det brasilianske samfunnet etter Brumadinho-tragedien. Og raseriet retter seg mot gruveselskapet Vale og dets ledelse

«Vale vinner alltid»

Vale er en gigant i brasiliansk industri, og selskapet har alltid hatt mektige støttespillere.

Da et damanlegg ved byen Mariana, ikke langt fra Brumadinho, sviktet for drøyt tre år siden var Brasil i sjokk over de 19 døde og de enorme miljøskadene. Og selskapet lovet dyrt og hellig at dette aldri skulle skje igjen.

Men nå viser det seg at tiltakene som ble vedtatt er blitt skrinlagt ett etter ett – i forståelse med politikerne. Og brasilianere flest er i tvil om at de folkevalgte er kjøpt og betalt. «Vale vinner alltid», lyder et kjent ordtak i Brasil.

Sorg og bitterhet preger de mange som er rammet av industriulykken i Brumadinho – en av de verste i Brasils historie. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

– Banditter og drapsmenn

Vale har en dyster historie når det gjelder sikkerhet for folk og natur, men aldri har selskapet vært så hardt presset som nå. Under en debatt i nasjonalforsamlingen sa politikeren André Janones det svært mange brasilianere mener:

– De er banditter og drapsmenn og hører hjemme bak lås og slå. De sier at årsaken til ulykken er ukjent. Men svaret er enkelt:

– Årsaken er at dette selskapet setter profitt foran alt – foran sikkerhet og foran menneskeliv, sa Janones, en populær politiker i delstaten Minas Gerais, der ulykken skjedde.

– Trosset advarsler

Den type damanlegg som sviktet ved Brumadinho er ikke det man vanligvis forbinder med en demning. Det er ingen betong- eller metallkonstruksjon, bare hardpakket gjørme – noe som krever omfattende kontroll og vedlikehold.

Vale-sjef Fabio Schvartsman og hele toppledelse måtte gå av, og selskapet er siktet for å neglisjere advarsler fra kontrollørene. Foto: SERGIO LIMA / AFP

Og ifølge påtalemakten sviktet rutinene på flere områder. Vale er anklaget for å ha unnlatt å følge opp flere advarsler fra kontrollører om at dammen var ustabil. I tillegg skal varslingsanlegget ha sviktet.

Og det som bekymrer millioner av brasilianere aller mest: Vale driver mer enn 80 lignende anlegg, som regnes som minst like farlige som det som tok mer enn 300 menneskeliv i Brumadinho.