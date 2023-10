Minst 21 døde i bussulykke i Italia

Ulykken skjedde ved 20-tiden tirsdag kveld.

Blant de døde er fem ukrainske statsborgere, to franske og en tysk statsborger. To barn og en tenåring er blant de omkomne, og to andre barn har kritiske skader. Den italienske sjåføren av bussen er også bekreftet omkommet, sier Michele Di Bari, en administrativ leder i Venezia by, til nyhetsbyrået ANSA.

Røyk stiger opp fra den havarerte bussen. Foto: Luigi Brugnaro / Twitter

Italias innenriksminister Matteo Piantedosi sier det er fare for at tallene på døde vil stige.

Kjørte utfor bro

Bussen kjørte utfor en bro og falt ti meter ned. Den tok fyr da den traff bakken. Ifølge avisen La Repubblica, skal bussen ha gått på metan. Den skal ha blitt leid for å frakte turister mellom Venezia og en campingplass nær Marghera-distriktet, skriver BBC.

Årsaken til ulykken er ukjent, men ifølge Corriere del Veneto kan sjåføren ha fått et illebefinnende. Det fantes ingen tegn til bremsespor på veien der bussen kjørte utfor.

Det tok redningsmannskapene flere timer å hente ut de døde passasjerene.

Redningsmannskaper jobber ved den knuste bussen. Foto: AP

– En enorm tragedie

Statsminister Giorgia Meloni har kommet med en uttalelse:

– Jeg uttrykker mine dypeste kondolanser, mine personlige og hele regjeringens, for den alvorlige ulykken som fant sted i Mestre. Våre tanker går til ofrene og deres familier og venner, sier Meloni.

Hun sier hun er i nær kontakt med ordføreren Luigi Brugnaro.

– En enorm tragedie rammet vårt samfunn i kveld, skriver Brugnaro på X/Twitter.

Mannskap jobber med å heise opp bussen Foto: AP

– En apokalyptisk scene, det finnes ikke ord, skriver han.

Bussen falt tett inntil en jernbanelinje. Togtrafikken mellom Mestre og Venezia er innstilt som følge av ulykken.