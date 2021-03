Minst 20.000 måtte flykte fra storbrann i flyktningleir

Flyktningleiren som herjes av storbrannen ligger i Bangladesh, og huser hundretusener av rohingyaflyktninger fra Myanmar. Ifølge nyhetsbyrået AFP er minst 20.000 mennesker på flukt fra flammene.

– De fire underleirene vi vet er berørt så langt, huser rundt 123.000 mennesker i svært spinkle bambushytter der vinden nå har tatt tak og sprer denne brannen ekstremt raskt. Det er ekstremt vanskelig å stoppe, sier Cathrine Tranberg Hårsaker til NRK.

Hun jobber nå i Røde Kors, men har tidligere jobbet for FN i disse leirene i fem år.

Tykke røyksøyler velter opp

Ifølge NTB spredte brannen seg raskt i minst fire kvartaler, og både boliger, helsesentre og distribusjonssentre er ødelagt i brannen. Den fortsatte å rase etter mørkets frambrudd mandag kveld. Bilder i sosiale medier viser store røykskyer.

Ifølge AFP veltet tykke røyksøyler opp over leirene som er rammet

– Det vi vet så langt er at folk er i ferd med å bli evakuert til andre deler av leiren hvor de vil bli innkvartert i skoler, fritidsklubber, andre bygg, også disse laget av bambus og plast. Der vil de få mat og essensielle livsnødvendigheter, men jeg er svært bekymret for hva som vil skje. Nå kommer det en regntid om to måneder, og det å få bygget opp igjen husværet til alle disse før regnet begynner, kommer til å bli ekstremt vanskelig, sier Håsaker til NRK.

Ekstremt folketett i leirene

I hovedleiren bor det rundt 600.000 mennesker på kun 13 kvadratkilometer.

– Det er litt som å ha store deler av Oslos befolkning boende på et areal som tilsvarer Bodø. De som bor der er fullstendig avhengig av tjenester og av mat fra hjelpeorganisasjonene og den bangladeshiske staten, sier Hårsaker.

I hele leirkomplekset til sammen, bor det mer enn én million rohingya-muslimer. Disse bor i spinkle og brannfarlige bygninger i de enorme leirene ved Cox's Bazar, rundt 300 kilometer fra hovedstaden i Bangladesh.

Ifølge NTB krysset nær 750.000 av dem grensa etter at de militære i Myanmar gikk til angrep på dem i 2017.

– Flyktningene, som kom til leirene i 2017, kom stort sett kun med klærne de hadde på ryggen. Mange var skadde og sliter fremdeles med fysiske og psykiske ettervirkninger av det. De har siden da levd i uvisshet om hva som skal skje med dem. Min erfaring er at folkene er overlevere. De gjør sitt beste for å gjøre dette til levelige og gode steder å være, men det er vanskelig når man ikke vet hva som vil skje.