Minst 18 drept i to selvmordsangrep i Bagdad

Tallene på antall drepte og sårede varierer.

AFP får av politi opplyst at minst 18 personer er drept og minst 38 såret. AP viser også til politikilder og helsepersonell som oppgir 28 drepte og 54 sårede, mens DPA siterer en talsmann for det irakiske innenriksdepartementet som opplyser at 19 personer ble drept.

Dødstallene er ikke bekreftet og varierer. Foto: Ali Mashhadani / Reuters

Angrepet fant sted tidlig lørdag morgen og var rettet mot et markedsområde i Al-Sinek sentralt i Bagdad.

Flere butikker som selger bildeler, mat, klær og landbruksprodukter ble rammet.

To selvmordsbombere

Politiet opplyste først at to veibomber hadde eksplodert, men til slutt konkluderte de med at det ikke dreide seg om noen veibombe, men at det i stedet var to selvmordsbombere som sprengte seg selv.

– Angrepet ble utført av to selvmordsbombere iført bombebelter, uttaler Saad Maan, en talsmann for sikkerhetsstyrkene i Bagdad.

Det foreligger ingen umiddelbare opplysninger om hvem som sto bak angrepet, og ingen har så langt påtatt seg ansvaret. Men ved tilsvarende angrep tidligere har IS i mange tilfeller påtatt seg ansvaret.