Mens prisene for gass og strøm har skutt i været over hele Europa, har et gassanlegg i Russland brent av gass, eller såkalt faklet, i to måneder.

Det er kompresjonsanlegget for flytende naturgass (LNG) i Portovaya i nærheten av den finske grensen.

Analytikere fra det norske analyseselskapet Rystad sier til BBC at mengden gass som brennes opp, er verdt 97 millioner kroner per dag.

– Selv om vi ikke kjenner de eksakte grunnene for flammene er volumet, utslippene og posisjonen en tydelig påminnelse om Russlands dominans over Europas energimarked, sier Sindre Knutsson i Rystad.

– Det kunne ikke ha vært en tydeligere måte for Russland å vise det på, at de kunne ha fått ned Europas kraftpriser i morgen, sa Knutsson til BBC.

Portovaya kompresjonsanlegg ligger øst for Vyborg ved den finske grensen. Foto: Samuel Bailey CC BY 3.0

Den russiske naturgassen ble tidligere eksportert til Tyskland via rørledningen Nord Stream 1, gjennom Østersjøen. De siste månedene har gasseksporten til Tyskland vært nede på 20 prosent. Russiske Gazprom, som eier Nord Stream, hevder at nedgangen i leveransen skyldes vedlikehold og tekniske problemer.

Flammen synlig i Finland

Portovaya-kraftverket ligger nordvest for St. Petersburg og 38 kilometer fra den finske grensen. Gassflammen er synlig fra Finland. Gasseksporten gjennom Nord Stream 1 har ikke vært rammet av sanksjonene mot Russland. Når gassen brennes opp i stedet for å lagres eller sendes i rør, kan det skyldes tekniske problemer.

– Den slags langvarig flamme kan bety at de mangler noe utstyr, sier professor i energiteknikk Esa Vakkilainen ved LUT Universitet i Finland.

– På grunn av sanksjonene er ikke Russland i stand til å produsere høykvalitetsventiler som er nødvendige for å prosessere olje og gass. Kanskje noen av ventilene nå er ødelagt og de ikke er i stand til å erstatte dem, sier Vakkilainen til BBC.

Tyskland har gjort seg avhengig av russisk gass, her åpner Gerhard Schröder og Vladimir Putin gassledningen Nord Stream 1 i Portovaya. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Avhengig av russisk gass

Ved siden av kull- og atomkraft er gasskraft nødvendig for gi europeere strøm. Og mange EU-land er avhengige av russisk gass. Før invasjonen av Ukraina kom 55 prosent av gassen Tyskland trengte fra Russland. Selv om tyskerne kutter forbruket og vil gjenåpne kullkraftverk, er de fortsatt avhengig av Russland for å fylle opp gasslagrene før vinteren.

Det russiske gasselskapet Gazprom har varslet at Nord Stream 1 skal stenges for vedlikehold neste uke. Selv om stengingen etter planen bare skal vare tre dager, har frykten for at lageret kan bli tomt fått gassprisene til å skyte i været.

– Skrekkscenarioet er at Russland slår av kranen helt. Da får vi ikke tilføyd mer russisk gass når vi begynner å tære på lagrene som er planlagt fylt 1. november. Dette er en av grunnene til at prisene i markedet er helt ekstreme nå, sier analytiker Ole R. Hvalbye i det svenske finanskonsernet SEB til Aftenposten.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i møtte statsminister Jonas Gahr Støre denne uken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Norge vinner på dette

– Man kan stole på Norge, sa den tyske forbundskansleren Olaf Scholz da han besøkte Norge denne uken.

Norge er nå den største eksportøren av flytende naturgass til Europa. Denne gassen har erstattet noe av gassen som tidligere kom fra Russland. Før invasjonen av Ukraina utgjorde naturgassen fra Norge 20 prosent av gassen som ble importert til EU. Nå har Russland kuttet eksporten med 80 prosent, mens Norge har økt sin gassproduksjon med 8 prosent i år. Mangelen på gass og den usikre fremtiden har ført til at prisen på gass har doblet seg på den nederlandske gassbørsen siden juni.

Samtaler om energieksport var et viktig tema da Scholtz og Jonas Gahr Støre møttes denne uken.

– Vi må finne nye energikilder for å unngå å være avhengige av russisk fossilenergi. Men vi må også forberede fremtiden og bygge ut fornybar energi, sa forbundskansler Scholz i møte med Støre.