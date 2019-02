Medier: Flere politifolk skutt i Chicago

Politiet har bekreftet at pågikk en skyteepisode Henry Pratt-fabrikken i byen. Aurora er en forstad til byen Chicago.

Politiet fikk meldinger om en skytter på området ved 21.45-tiden norsk tid. Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet ved 22.15-tiden, opplyser den offisielle Twitter-kontoen til Aurora-by.

Gjerningsmannen skal ha blitt pågrepet i en bygning inne på industriområdet.

En talsperson for politiet bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at fire politibetjenter ble såret under skyteepisoden. Politiet har ikke sagt hva slags skader det er snakk om.

Ifølge avisen Daily Herold har også en rekke sivile blitt skutt. Politiet har foreløpig ikke bekreftet disse meldingene.

Ifølge CNN er flere personer sendt til sykehus i ambulanse.

Bygningene på industrifeltet gjennomsøkes nå for finne om det kan være flere skadde, skriver Daily Herold.

Et vitne sier til TV-kanalen ABC7 at skytteren jobbet ved fabrikkområdet.

John Probst, som jobber ved Henry Pratt-fabrikken hvor skytingen fant sted, sier til TV-kanalen at han så at skytteren hadde en pistol med lasersikte, og skal ha gjenkjent ham.