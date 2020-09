Massesøksmål mot Østerrike etter eksplosiv koronasmitte i Alpene

På en pressekonferanse i Wien onsdag sa advokater i den private forbrukerorganisasjonen VSV at de representerer 1000 personer som ble smittet i alpelandsbyen Ischgl i februar og mars.

De forbereder et massesøksmål mot den østerrikske staten og mot lokale myndigheter i Tyrol.

Hva skjedde mellom 5.–13. mars?

«Forbrukervakthunden» VSV krever svar fra statsminister Sebastian Kurz.

Hvorfor tok det sju dager før Østerrike gjorde noe for å stanse koronasmitten som spredde seg med rekordfart i Ischgl? spør VSV.

Advokat og leder for VSV, Peter Kolba, sier hans forbrukerorganisasjon planlegger et massesøksmål mot myndighetene i Østerrike. Foto: Ronald Zak / AP

Organisasjonen hevder at Østerrike fikk et varsel fra Island 5. mars.

Meldingen fra Reykjavík gikk ut på at islendinger som hadde vært på skiferie i Ischgl, var bekreftet syke med covid-19.

Hvorfor slo ikke myndighetene i Østerrike alarm umiddelbart?

Først en uke senere, 13. mars ble det satt i gang evakuering og smittede ble satt i karantene, hevder organisasjonen.

Kaotisk evakuering

Leder for «forbrukervakthunden», advokat Peter Kolba, hevder at evakueringen gjorde vondt verre. Den ble gjennomført «hals over hodet» og var preget av kaos.

Forbrukerorganisasjonen VSV mener statsminister Sebastian Kurz kom alt for seint på banen etter at Island slo alarm om koronasmitte i en alpelandsby i Østerrike. Ble han presset av turistnøringen? Foto: Georg Hochmuth / AFP

Ifølge Kolba i VSV ble turister stuet inn i busser og kjørt bort fra alpelandsbyen. Friske mennesker satt tett i tett med folk som hostet og snørret, hevder Kolba.

– Statsminister Kurz er den som står bak alt kaoset, sier Kolba på pressekonferansen der også nyhetsbyrået AFP var til stede.

Advokaten mener blant annet at en 72 år gammel østerriker som døde av covid-19, ble smittet i bussen under evakuering.

En tysk turist ble også smittet i buss under evakuering, han overlevde etter intensivbehandling.

Press fra turistnæringen?

Den private forbrukerorganisasjonen hevder at myndighetene reagerte alt for så seint og tok ikke varsler fra Island og andre land på alvor.

Populært. Lett å forstå at den lille skibygda har besøk av en halv million skiturister hver vinter. Kan press fra turistnæringen være grunnen til at evakuering og karantene kan seint i gang? Foto: Halvard Alvik / NTB

VSV mener at myndighetene også gav etter for press fra turistnæringen om ikke å reagere på varslene, skriver Reuters.

Organisasjonen har levert inn et søksmål til domstolen i Wien på vegne av fire personer. VSV sier dette er en «prøveballong» før de vil gå til et virkelig stort massesøksmål mot den østerrikske staten.

Ifølge Kolba kan de påvise at 6170 personer ble smittet i Ischgl. 32 av dem skal være døde.

1000 skal være med på massesøksmålet. Forbrukerorganisasjonen vil kreve 100.000 euro for hver av dem som ble smittet i Ischgl i det aktuelle tidspunktet.

Peter Kolba hevder at viktigere enn penger, er en unnskyldning fra sentrale myndigheter og fra lokale myndigheter i regionen Tyrol.

– De som går til søksmål gjør ikke det på grunn av penger. De gjør det fordi de er rasende på lokale myndigheter i Tyrol der ingen har villet innrømme at det er blitt gjort feil, sier Kolba ifølge Reuters.

Ischgl = Alpenes Ibiza

Den lille alpelandsbyen Ischgl har kun litt over 1600 fastboende. Men i løpet av en vinter kan det være en halv million skiturister innom stedet.

På after ski på utestedet Kitzloch skal mange turister ha blitt smittet den første uka i mars. Foto: Jakob Gruber / AFP

Ischgl er Østerrikes svar på Ibiza, skriver Reuters.

After ski-livet i Ischgl beskrives som perfekt for smittespredning.

Professor i immunologi ved København Universitet, Jan Pravsgaard Christensen, sa til CNN i april at de først ikke skjønte hvordan smitten hadde spredd seg så fort i Ischgl.

– Vi skjønte at de utvekslet spytt fordi de hadde spilt øl-pong, sier Christensen.

«Øl-pong» beskrives som en lek eller spill på after ski der man spytter bordtennis-baller opp i ølglass. Deretter ble ballene brukt av andre gjester, uten noen form for vasking eller desinfeksjon.

Nordmann 12 døgn i respirator

Morten Hærnes fra Vestby er en av de norske skituristene som pådro seg smitten på en bar i Ischgl i begynnelsen av mars.

Han forteller på telefon onsdag kveld at han har hørt om at det forberedes et massesøksmål mot den østerrikske staten.

Hærnes kjenner ikke til om nordmenn er med på dette søksmålet.

Da Hærnes ble smittet i Ischgl var det kjent at Italia var hardt rammet av korona-epidemien. Det var ikke kjent at Østerrike led samme skjebne.

Han valgte å reise hjem til Norge et par dager tidligere enn planlagt. Hele den første helga i mars lå han med høy feber.

Morten Hærnes var en av de norske skituristene i Ischgl i Østerrike den første uka i mars. Han ble alvorlig syk og var 12 døgn i respirator. Foto: Privat

Da Østerrike havnet på lista over smitteområder, ble også Hærnes testet. Det viste seg at han var smittet, og han ble lagt inn på Sykehuset Østfold på Kalnes.

– Etter at jeg ble lagt inn på Kalnes, husker jeg ikke stort. De tok masse tester, og på kvelden sa de at de skulle legge meg i respirator. Jeg skjønte ikke hva det innebar. Så våknet jeg tolv dager senere, sier han.

I ettertid har 52-åringen skjønt at situasjonen hans var kritisk.

– Den første uka i respirator var jeg på minussiden. Det var kritisk, og jeg kunne dødd. Jeg ble vekket etter halvannen uke i respirator, sa Morten Hærnes til NRK 16. april.

Nå, seks måneder senere, sliter Hærnes fortsatt med ettervirkninger. Han har ikke samme energinivå som før og han husker ikke like bra som tidligere.

På telefon onsdag kveld sier Hærnes at han har et råd til andre nordmenn.

– Følg smittevernrådene. Jeg synes svært mange tar lite hensyn.

– Mange var flinke til å holde avstand i april og mai, jeg ser ikke det samme nå, forteller Hærnes.

Han minner om at da han dro på skiferie til Ischgl var han frisk og rask.