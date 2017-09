Massakre i bolighus i Texas

Massakren skjedde søndag kveld lokal tid i byen Plano, drøyt tre mil nordøst for Dallas.

Polititalsmann David Tilley sier politiet først rykket ut etter meldinger om avfyrte skudd. Den første politibetjenten som ankom åstedet og gikk inn i bolighuset, konfronterte den antatte gjerningsmannen, åpnet ild og drepte ham, opplyser Tilley.

Politifolk ved huset der flere personer ble drept søndag kveld. Nabolaget i byen Plano omtales som rolig. Foto: David Woo / AP

To andre personer ble såret i skytingen. Gjerningsmannens motiv, identitet og relasjon til ofrene er ikke kjent. Alle ofrene antas å være voksne. Lokale medier melder at mannen åpnet ild da det brøt ut en krangel under et selskap der venner var samlet for å se på amerikansk fotball på TV.

Nabo Stacey Glover sier til The Dallas Morning News at festen startet tidlig på ettermiddagen, og at hun så folk som grillet og moret seg utenfor. Skuddene falt ved 20-tiden på kvelden.

Ifølge Tilley er så alvorlige kriminelle handlinger uvanlig i Plano. Nabolaget der massakren skjedde, omtales som rolig. Politiet vil ikke kommentere om de har rykket ut til boligen tidligere.