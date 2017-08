Mann (39) skutt i København

Politiet fikk melding om skytingen klokken 23.07 søndag kveld og var på stedet etter kort tid. De sier også at de har gode vitneobservasjoner til det som skjedde. Ved 5-tiden opplyser politiet at den sårede mannen har fått sykehusbehandling, og at tilstanden hans er stabil.

– To menn har avfyrt et ukjent antall skudd fra en moped, sier operasjonsleder Thomas Tarpgaard i Københavns politi. Politiet opplyste kort tid senere at de hadde funnet en brennende moped i området.

Hendelsen føyer seg inn i rekken av skyteepisoder i den danske hovedstaden, som mistenkes å være tilknyttet gjengkonflikten i byen. Politiet understreker at 39-åringen som ble såret søndag kveld, ikke har noen umiddelbar gjengtilknytning.

Lørdag var det to skyteepisoder der to tilfeldige menn ble truffet. Siden 8. august har det ikke vært en eneste kveld hvor Københavns politi ikke har måttet rykke ut etter melding om skyting.