Bildene og videoene som via sosiale medier nå kommer ut fra Myanmar forteller at myndighetene nå har bestemt seg for å bruke hardere metoder mot dem som protestere mot kuppet i landet.

Fram til i dag var 8 personer bekreftet drept i sammenstøt rundt i landet.

Det er lagt ned blomster der en ung mann skal ha blitt skutt av politiet i Yangon 28. februar Foto: AP

Men så langt søndag er minst 18 mennesker bekreftet døde. Tre av dem skal være drept i forbindelse med en protestmarsj i byen Dawai sørvest i Myanmar.

Redningsarbeideren Pyae Zaw Hein, som nyhetsbyrået AFP har snakket med, sier at de tre som er drept ble skutt da politiet åpnet ild med skarp ammunisjon.

Dette skal være hylser fra skarpe skudd som politiet har brukt demonstranter i Dawe. Foto: HANDOUT / AFP

Innbyggere setter opp barrikader mot politiet

I landets største by Yangon prøvde politiet å stoppe en gruppe medisinstudenter som marsjerte i nærheten av Hledan-plassen, som har vært et knutepunkt for protestene i byen.

Bildene viser at demonstrantene løper vekk mens politiet skyter med tåregassgranater og det som trolig er gummikuler.

Politi og halvmilitære styrker skyter med skarpt mot demonstranter i Myanmar Du trenger javascript for å se video. Politi og halvmilitære styrker skyter med skarpt mot demonstranter i Myanmar

Enkelte steder setter også innbyggerne i byen opp barrikader for å hindre politiet å følge etter demonstrantene.

I flere byer i Myanmar bygger demonstrantene nå barrikader for å stoppe Foto: SAI AUNG MAIN / AFP

Samtidig fortsetter massearrestasjoner av demonstrere over hele landet. Ifølge offisielle tall ble 479 mennesker arrestert bare på lørdag.

Demonstrantene krever at de militære gir fra seg makten og løslater landets lovlig valgte statsminister Aung San Suu Kyi.

Tønneson: Kina sitter med nøkkelen

– Det er trolig bare Kina og delvis Russland som kan klare å få militærjuntaen, eller administrasjonsrådet som de selv liker å kalle seg, til å gå makten tilbake til den lovlig valgte regjeringen.

Stein Tønnesson mener Kina sitter med nøkkelrollen for en løsning i Myanmar. Foto: Philip Lote / NRK

Det sier professor Stein Tønnesson ved Fredsforskningsinstituttet PRIO da han var gjest i NRK Helgemorgen søndag.

Tønnesson sier har imponert over det motet som demonstrantene i Myanmar nå viser, og at det er en enrom protestbevegelse som er blitt veldig flinke til å bruke sosiale medier til mobilisering, til tross for forsøkene fra militærjuntaen på å blokkere tilgang til blant annet Facebook.

Brytes samholdet i militærledelsen?

Stein Tønnessson er også spent på om samholdet i militærledelsen holder. Han har også notert seg det som han beskriver som en modig oppførsel fra Myanmars FN-ambassadør Kyaw Moe Tun lørdag.

Myanmars FN-ambassadør Kyaw Moe Tun sier han vil sloss mot militærjuntaen i hjemlandet. Foto: AP

Tun sa at han representerer regjeringen til Aung San Suu Kyi og han ba verdens ledere gjøre alt for å at demokratiet kan gjenninnføres i Myanmar.

Det statlige TV i Myanmar kunngjorde søndag at Kyaw Moe Tun er avsatt for å ha sviktet sitt land. Kyaw Moe Tun sier selv til nyhetsbyrået Reuters at han tar dette med ro og at han har bestemt seg for å sloss så lenge det er mulig.