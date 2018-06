Må i retten for å ha pisket mann med jødisk hodeplagg

Offeret var ikke selv jøde, men en 21 år gammel israelsk palestiner som hadde tatt på seg kippa for å teste hvorvidt han ville bli møtt med antisemittisme. Han har forklart at han ville bevise at det ikke er farlig å gå med hodeplagget i Berlin.

Hendelsen skjedde i april i år og ble filmet. Filmsnutten viser hvordan 19-åringen, en palestiner fra Syria, pisker mannen med et belte mens han roper «yahudi», det arabiske ordet for «jøde».

SE OPPTAKET AV MISHANDLINGEN HER

– Han var veldig aggressiv og gikk til angrep på meg med beltet sitt, forteller 21-åringen som kaller seg Adam til Deutsche Welle.

– Jeg bestemte meg for å gjøre mobilopptak. Jeg ville ha det som bevis for å vise politiet, det tyske folk og resten av verden hvor fryktelig det kan være for en jøde å gå gjennom Berlins gater, sier Adam.

Angrepet førte til sterke reaksjoner, flere solidaritetsmarsjer for jøder og økt bekymring for økende antisemittisme i Tyskland.

Syreren står nå tiltalt for kroppsskade og ærekrenkelse.

Syreren som står tiltalt for å ha angrepet en jøde i Berlin Foto: STEFANIE LOOS / AFP

Angrer på angrepet

– Jeg er veldig lei meg, jeg gjorde en feil. Jeg ville ikke slå ham, jeg ville bare skremme ham, sa 19-åringen under rettsmøtet tirsdag.

Han hevdet også at han ikke så kippaen før etter angrepet, og at 21-åringen og vennen hans, en tysk-marokkaner som også bar hodeplagget, hadde provosert fram angrepet ved å fornærme ham.

19-åringen meldte seg selv for politiet to dager etter angrepet. Han kom til Tyskland som asylsøker i 2015.

Rettssaken er ventet å fortsette mandag neste uke.

Hendelsen førte til flere markeringer til støtte for jøder i Berlin Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Muslimer og høyreekstremister står bak

Det jødiske miljøet i Tyskland mener angrepene mot dem er økende.

Tyske jøder bærer kippa under en markering i etterkant av angrepet i Berlin Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

– Dessverre ser vi en økning i slike tilfeller, sier Felix Klein. Han er Tysklands første regjeringsutnevnte kommissær for bekjempelse av antisemittisme. Klein sier det er 1500 angrep mot jøder hvert eneste år.

Hvert år blir det registrert 1500 angrep mot jøder i Tyskland. Her fra en demonstrasjon mot antisemittisme i Berlin 25. april i år. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Klein sier både høyreradikale og muslimer står bak angrepene.

– Mange flyktninger og migranter som har kommet til Tyskland har vokst opp i land som fortsatt er i en slags krigsstillstand med Israel eller har lært holdninger til jøder som er helt uakseptable i Tyskland, forteller Klein til Washington Post.

Josef Schuster er president i det jødiske sentralrådet i Tyskland. Han er ikke overrasket over det som skjer.

Josef Schuster er president i det jødiske sentralrådet i Tyskland. Han advarer jøder mot å bære hodeplaget kippa i muslimskdominerte områder. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

– Jøder må ikke bare kippa i muslimskdominerte områder i Tyskland. Det er en utvikling jeg ikke forventet for få år siden og det er sjokkerende, har Schuster uttalt til den tyske radiostasjonen Inforadio.