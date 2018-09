Må delta i lotteri for å få gratis barnehageplass

– Det er kjempeviktig å ha kvinner som ledere slik at kvinner kan ha en stemme ved forhandlingsbordet, sier Kaitlyn Engresser.

Hun er mor til to jenter på tre og fem år, og har tilbrakt flere år som hjemmeværende mor.

– Ikke logisk å gå tilbake til arbeid

– Barnepass er veldig dyrt. For mange mødre er det ikke logisk å gå tilbake til arbeid etter å ha fått barn, fordi man uansett bruker mesteparten av pengene på barnepass, forklarer hun.

Og barnepass er man avhengig av hvis man skal jobbe. I USA er det få som har tilgang på offentlig finansiert barnehage, og permisjon er et gode man kun har krav på i 16 uker, da uten lønn. Skole starter barna vanligvis på når de er fem år. Her står man fritt til å innføre lokale ordninger, og Washington D.C er blant dem som har gjort det.

Ifølge en rapport fra Pew researchcenter var 29 prosent av amerikanske mødre hjemmeværende i 2012. Dette var en økning fra tidligere.

Selv om mange firmaer tilbyr lønn i tre måneder etter fødsel, brukte Kaitlyn så mye av pengene på barnepass at hun fant hun ut at det var like greit å være hjemme. Nå er hun en av de heldige som har fått barnehageplass finansiert av det offentlige, etter å ha vunnet plass til datteren Eloise (3) i «barnehagelotteriet».

Tre år gamle Eloise har vunnet lotteriet og fått barnehageplass finansiert av det offentlige. Det er et gode få amerikanere har tilgang på. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Stor pågang

Ordningen for å få gratis plass for 3- og 4-åringer i Washington D.C. fungerer slik at alle barn blir utdelt et tilfeldig nummer i søkeprosessen. Man kan ha fordeler som søskentilhørighet og geografisk tilhørighet, men når man stiller likt er det lotterinummeret som avgjør om man får plass i det som i USA kalles førskole.

Pågangen er stor, og til opptaket i 2018 stod nesten 10.900 3- og 4-åringer i Washington D.C. på venteliste. Nasjonalt var det i fjor bare fem prosent av treåringer i USA som har offentlig finansiert barnehageplass. Syv stater tilbyr ikke en offentlig ordning i det hele tatt, ifølge nasjonalt institutt for tidlig utdannelse.

Lav andel kvinnelige politikere

Den lovgivende forsamlingen i USA, Kongressen, består i dag av 20 prosent kvinner. Flere mener typiske kvinnesaker lider av at det ikke er flere kvinner representert, og en rekke organisasjoner jobber nå for å gjøre noe med dette. Blant dem er organisasjonen «Emily's list», som jobber for å få flere kvinnelige demokratiske kandidater.

Organisasjonen kan se seg fornøyd med ny rekord i antall nominerte kvinnelige kandidater til valget til Representantenes hus i november. Tallet har passert 200, og tre av fire av dem stiller for Demokratene. Selv har organisasjonen slått ned en vegg og utvidet kontoret.

– Vi ser utfordringer i dette landet som vi tror vi kan fikse, og kvinner har tatt utfordringen. Vi er glade for å møte dem og hjelpe dem, sier kommunikasjonsdirektør Tonya Williams til NRK, og viser til at målet er å få flertall i Senatet.

Dyrt med barnepass

En av politikerne som har familiepolitikk på agendaen er 28 år gamle Alexandria Ocasio-Cortez fra Bronx i New York. Hun kaller seg selv en demokratisk sosialist, og viser til at en New Yorker som jobber fulltid og tjener 15 dollar i timen, vil ende opp med 1811 dollar for en måneds arbeid. Samtidig er gjennomsnittsutgiften til barnepass 1800 dollar i måneden. Det er i dagens valutakurs cirka 15.000 kroner.

Alexandria Ocasio-Cortez er en av mange kvinnelige kandidater som håper på en plass i Kongressen. Foto: Jonathan Bachman / Reuters

– Dette er ikke rettferdig for arbeidende foreldre. Så mange mennesker faller utenfor arbeidslivet fordi kostnadene til barnepass fortsetter å løpe ut av kontroll, noe som tvinger familier til å leve på én inntekt, sier hun i en pressemelding sendt ut fra hennes kampanjeteam.

Men med en kvinnebølge drevet frem av Demokratene kommer også motsvaret. Rundt om i USA tar kvinner på seg rosa for å vise sin støtte til Donald Trump. Den yngste kvinnelige representanten som noensinne er valgt inn i Kongressen kommer fra hans parti. Elise Stefanik (34) ønsker at flere følger i hennes fotspor.

– Kvinner bringer med seg et annet perspektiv på hver eneste sak. Jeg mener at alle saker er kvinnesaker, og de påvirker kvinner på forskjellige måter, har hun tidligere uttalt.

Selv viste presidenten tidligere i år til at arbeidsledigheten blant kvinner var den laveste på 18 år.

Også denne uken kunne presidenten rapportere om gode arbeidsledighetstall på 3,9 prosent. Det blir skapt flere arbeidsplasser i USA enn analytikernes forventninger.

Håper på mer støtte til familier

Selv frykter Kaitlyn at årene hjemme vil påvirke hennes muligheter på arbeidsmarkedet når hun etter hvert får lyst til å prøve seg i arbeidslivet igjen.

– Jeg liker å tenke at det ikke vil påvirke det, men jeg frykter at det kommer til å gjøre det, sier hun, og peker på at kvinner går glipp av forfremmelser og bonuser når de er hjemme.

Hun sier hun ikke er særlig opptatt av politikk, men hun håper på flere kvinner med makt, og har klare forventninger til hva hun mener USA trenger:

– Jeg håper på bedre støtte til familier, lik permisjon til både mor og far, og mer likhet for mor og far på arbeidsmarkedet, sier hun.

– Så hva tror du kvinnelige politikere kan oppnå som ikke menn kan oppnå?

– Jeg vet ikke om det er det at menn ikke kan oppnå dem, jeg tror bare ikke de tenker over de samme tingene som kvinner tenker på, avslutter hun.