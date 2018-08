Rekordmange kvinner stiller til valg i USA i november

183 kvinner vil være kandidat for et to store partiene ved valget til Representantenes hus tirsdag 6. november, melder AFP.

– Det er offisielt. Vi har slått rekorden for antall nominerte kvinner fra de store partiene til Representantenes hus, sier Senteret for amerikanske kvinner og politikk (CAWP) i en kommentar

Jeannette Rankin ble i 1916 den første kvinne til å bli valgt inn i Representantenes hus. Rankin var pasifist og stemte mot amerikansk deltagelse i både første og andre verdenskrig. Foto: Ap

Den tidligere rekorden for antall kvinner var på 167 kandidater. Totalt er det 435 plasser i Representantenes hus som skal velges, men i noen distrikter er et av partiene så dominerende at det bare er en kandidat.

Det er også satt rekord med antall kvinnelige kandidater til Senatet (42) og i antall guvernørkandidater (11) i delstatene.

Under 20 prosent kvinner

Til tross for at antallet er mer en tredoblet siden 1990, er fortsatt under en fjerdedel av medlemmene av Representantenes hus kvinner.

I dagens Representantenes hus er 84 av 435 innvalgte kvinner, hvilket utgjør en kvinneandel på under 20 prosent.

Det gjør at USA er på 102. plass på Den interparlamentariske unions oversikt over kvinner i parlamentet.

Første lesbiske urinnvåner

En av dem som har fått mye oppmerksomhet etter tirsdagens primærvalg er 38 år gamle Sharice Davids.

Hun slo fem andre kandidater i Demokratenes primærvalg og blir partiets kandidat til Representantenes hus fra et av distriktene i Kansas til høsten.

Davids er den første amerikanske urinnvåneren og den første lesbiske som stiller til valg til Kongressen fra Kansas.

Republikanerne har i dag alle delstatens fire medlemmer i Representantenes hus, men Demokratene håper å vinne to av plassene ved valget.

Under valget for to år siden fikk Hillary Clinton flertall i distriktet der Davids nå stiller til valg, noe som gir Demokratene et realistisk håp om at hun kan vinne i november.

Flere LHBT-ere enn noen gang

Alexandra Chandler blir den første transperson i Kongressen om hun vinner valget i november. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Ved årets valg vil det også være flere kandidater som er lesbiske, homoseksuelle, bifile eller transpersoner (LHBT) enn noen gang.

En oversikt fra Victory Institute viser at det er over 400 LHBT-kandidater ved valget i november, hvis man tar med valg på alle nivåer i USA. Det er flere enn noen gang før.

Blant dem som stiller til valg er Alexandra Chandler, en kvinnelig transperson fra Massachusetts, som er kandidat til Representantenes hus.

Hun er en tidligere analytiker i den militære etterretningen og er favoritt til å vinne valget i sin valgkrets. Hvis Chandler vinner, blir hun den første transperson i Kongressens historie.

Chandler tror likevel ikke at hennes seksuelle identitet vil være avgjørende for velgerne i november. – De vil han en person som får jobben gjort, sier hun.