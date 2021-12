Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Danske Morten Krøgholt skulle kjøre hjem til København fra skiferie i Sälen i Sverige. Men GPS-en la opp til den kjappeste veien hjem, og plutselig havnet han i Norge. Og det er ikke trivielt i disse dager.

– Jeg tenkte fuck! For vi skal hjem til nyttår, sier han til SVT.

Reisende som ikke kan vise frem negativ koronatest på grensen må nemlig reise tilbake til Oslo og ta en test. Det er ikke mulig å teste seg på grensen, sier svensk grensepoliti.

Siden 28. desember må utlendinger som vil inn i Sverige kunne vise fram en maks 48 timer gammel negativ koronatest. Men det er det ikke alle som har fått med seg.

Tirsdag og onsdag ble rundt 400 personer per dag stoppet og sendt i retur ved grensen på Svinesund. Først og fremst bussreisende. Litt utpå torsdagen var ytterligere et hundretalls tvunget til å gjøre vendereis. Flertallet av disse var privatbilister.

– Vi så et skilt ved innreisen til Sverige der det stod at vi må ha en PCR-rest. Det var først da vi forstod at det ikke holder å bare være vaksinert. Selvfølgelig forstår jeg at vi må testes, men det var uflaks for oss at det kommer nå når vi skal hjem igjen til Danmark, sier Krøgholt.

Svensk politi forteller om stort trykk på grensekontroller om dagen.

– Det er en del som blir frustrerte, og det fins folk som blir sinte også. Men for det meste har folk forståelse for hvorfor vi gjør det, sier Björn Wehlou, innsatssjef for grensepolitiet i Strömstad.

Politiet opplyser om at lastebilsjåfører som kjører jevnlig over grensen er unntatt kravet om negativ koronatest.