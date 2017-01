Levde sammen med liket til sin døde søster i halvannet år

Kroppen til 64 år gamle kvinnen hadde mest sannsynlig ligget der i halvannet år, skriver Brooklyn Wicked Local.

Ifølge en politirapport skal kvinnens avdøde søster ha fortsatt å leve i huset.

Var bekymret for vannrørene

Det var søstrenes kusine som 14. desember varslet politiet. Hun oppdaget at varmen i huset ikke virket, og ble bekymret for at vannrørene skulle sprekke.

Da hun gikk inn i huset for første gang på et par år, fant hun liket til Wheaton under kjøkkenbordet.

Statsadvokat David Traub sier til The Washington Post at hjemmet skal ha vært rotete og at kroppen til kvinnen skal ha vært under nedbryting. Myndighetene sier videre at de tror Wheaton døde i løpet av sommeren 2015.

Avisen skriver at det ikke skal ha vært tegn til traumer, men at dødsårsaken enda ikke er klar.

Hadde alltid gardinene trukket for

Det var naboene som først uttrykte bekymring for de to eldre damene som bodde sammen. Politiet skal etter bekymringsmeldinger fra naboene ha vært på døra tre ganger.

Til The Washington Post forklarer politiet at de skal ha snakket med kvinnen mer enn en gang, men at søsteren skal ha nektet å ta imot hjelp.

– Vi kalte det for det hjemsøkte huset, sier en av naboene til den amerikanske TV kanalen WBZ.

En annen nabo, forklarer at søstrene alltid hadde gardinene trukket for.

– Jeg vet ikke om det noen gang kom dagslys inn der, sier hun til avisen Brooklyne Wicked Local.

Videre beskriver hun kvinnene som kloke, men at de levde tilbaketrukket og for seg selv. Begge skal ha vært ugifte og ha bodd i huset i hele sin voksne alder.

– Vi spurte alltid hvor søsteren hennes var, men hun bare ignorerte det, sier hun.

Psykisk lidelse

Psykolog Kimberly Glacier Leonte, sier til TV kanalen WBZ at det kan ha vært helseårsaker som var grunnen til at kvinnen levde side om side med liket til søsteren.

Hun skal ha beskrevet den døde søsteren som mye syk i et avhør med politiet. Søsteren skal ha falt mye, og ofte slitt med å komme seg på bena igjen. Denne gangen skal hun ikke ha blitt bedre, og hun skal ha forklart til politiet at hun ikke visste hva hun skulle gjøre, skriver Brooklyne Wicked Local.

Hun hevder selv at hun ikke skal ha vært klar over at søsteren var død.

Politiet har ifølge The Daily Mail. ikke tatt ut noen siktelse i forbindelse med søsterens dødsfall.