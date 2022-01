Lastebilsjåfører vil blokkere hovedstaden i vaksineprotest – hylles av Elon Musk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hundrevis av lastebiler skal være framme i Ottawa på fredag. Langs veien hylles de av fremmøtte som vifter med det kanadiske flagget.

Demonstrantene har som mål å parkere bilene sine på Parliament Hill, noe som vil lamme trafikken i sentrum, melder Reuters.

Sjåførene protesterer mot reglene fra statsminister Justin Trudeau og den kanadiske regjeringen. I likhet med USA har Canada fra midten av januar krevd at sjåfører som krysser grensen må være vaksinert.

Dersom du ikke er vaksinert, må du i 14 dagers karantene.

Fagforeningen tror 15 prosent, rundt 16.000 sjåfører, ikke er fullvaksinert.

Hyllet av Musk

Kanadiske lastebilsjåfører «ruler», skriver teknologigründer Elon Musk på Twitter.

Selv om han ikke skriver det rett ut, tolkes meldingen som en støtte til de mange vogntogsjåførene som nå er på vei mot hovedstaden for å protestere.

Musk uttalte i september 2020 at han ikke ville vaksineres mot koronaviruset med den begrunnelse at han og familien hans ikke var i faresonen.

I november 2020 sa han at han mest sannsynlig hadde et mildt tilfelle av sykdommen, skriver Reuters.

Donald Trump har også støttet protestene, og mener demonstrantene står opp mot tyranni.

STØTTE: Demonstranter samlet i Toronto følger vogntogene som er på vei til Ottawa. Foto: CARLOS OSORIO / Reuters

Trusler

Arrangørene insisterer på at demonstrasjonen vil foregå fredelig. Noen demonstranter har imidlertid snakket om å blokkere sykehus, angripe Trudeau og til og med advart om en kommende borgerkrig.

En person har postet en video der han håper på en kanadisk versjon av 6. januar 2021, der Trump-supportere stormet kongressen i USA.

Politiet skriver at de er klar over upassende og truende språkbruk på sosiale medier knyttet til demonstrasjonen.

– Det vil få konsekvenser for personer som deltar i kriminell oppførsel og vold, tvitrer politiet i Ottawa.

PÅ VEI: Vogntogsjåfører har kjørt en kolonne fra Vancouver til hovedstaden Ottawa, der de skal protestere mot koronarestriksjoner.

Enkelte politikere fra det konservative partiet hyller sjåførene, og sier at de nye reglene vil kunne true matsikkerheten og utløse inflasjon.

– Du har garantert et antall som sier uakseptable ting, men det skal ikke være til forkleinelse for de tusenvis av hardtarbeidende, lovlydige og fredelige lastebilsjåførene som helt ærlig har holdt alle i live de siste to årene, sier den konservative politikeren Pierre Poilievre.