Kvitter seg med omdiskutert voldtektslov

I går stemte den jordanske nasjonalforsamlingen for å avskaffe den svært omdiskuterte paragraf 308 i straffeloven, som gir en overgriper mulighet til å slippe straff hvis han gifter seg med sitt voldtektsoffer og ekteskapet holder i mer enn fem år.

Det var svært opphetet stemning før avstemningen i Jordans nasjonalforsamling i går. Foto: AP

Resultatet av avstemningen ble møtt med stor applaus fra kvinnerettighetsaktivister i landet, som har kjempet i årevis for å avskaffe loven.

– Dette er en seier for kvinnebevegelsen og menneskerettigheter i Jordan, sa Salma Nims, generalsekretæren i den delvis statlige kvinnerettighetsorganisasjonen Jordanian National Commission for Women.

Selma Nims i Jordanian National Commission for Women er fornøyd med at de har klart å legge så stort press på nasjonalforsamlingen, at de i går stemte for å fjerne den omdiskuterte loven. – Det er svært uvanlig at dette skjer i parlamentet, sa hun til AP. Foto: AP

– Sharia tolererer ikke beskyttelse av voldtektsmenn

Den islamske aksjonsfronten, det ledende opposisjonspartiet i Jordan, stemte for å beholde loven med begrunnelse i religiøse årsaker.

– Religiøs lov eller sharia tolerer ikke beskyttelse av voldtektsmenn, sa talskvinnen for International Association of Facilitators (AIF) i Jordan, Dima Tahboub.

Hun pekte på at Jordan fortsatt mangler tilstrekkelig beskyttelse av kvinner som risikerer å bli angrepet av sine familier på grunn av såkalte «familieæressaker». Ofte blir de holdt i fengsler eller tilfluktsrom de ikke kan forlate.

I forkant av avstemningen sa Human Rights Watch at å fjerne paragrafen ville være et steg i riktig retning for å styrke rettsstaten og få en slutt på straffefrihet for vold mot kvinner. Foto: AP

Giftet seg med sin egen overgriper

Men for mange har nasjonalforsamlingens beslutning kommet for sent. AFP fortalte i går historien om datteren til en jordansk kvinne, som ble overfalt da hun var bare 13 år. For at voldtektsmannen skulle slippe fengselsstraff valgte han å gifte seg med henne.

– I dag er jeg glad for at loven er avskaffet. Men samtidig er jeg knust. Hvor er rettferdigheten for min datter? Spør den 49 år gamle moren, som av hensyn til sin datters sikkerhet ønsker å være anonym.

Utfordringen til jenter som blir voldtatt i Jordan er at de blir stigmatisert av samfunnet. Mange lever i skjul, i frykt for sitt eget liv. Foto: AP

Da 13-åringen ble gravid etter å ha blitt utsatt for gjentatte overgrep, plasserte staten henne i et tilfluktshus for mindreårige jenter. Deretter fikk moren hennes beskjed om at hun ikke kunne forlate stedet før hun hadde giftet seg med overgriperen.

– Jeg godtok det for å beskytte henne. Hun ville ikke gifte seg med ham, men hun ble truet av alle rundt seg. Hun hadde ikke noe valg, sa moren til AFP.

Utbredt med æresdrap

Til tross for at politikken i landet lenge har fått en mer vestlig orientering, er det fortsatt store deler av Jordan som forblir svært sosialt konservative, og hvor den såkalte «familieæren» står sentralt.

Her råder oppfatningen om at det er skamfullt å ha et voldtektsoffer i familien og at denne skammen kan bøtes på gjennom ekteskap.

Dima Barakat i det jordanske kvinneforumet er provosert over dem som stemte for å beholde paragraf 308. – En voldtektsmann vil ikke bli en god familiefar, sa hun til AP. Foto: AP

– Jeg vil stille de som støtter denne loven et enkelt spørsmål: har du spurt en jente hva hun synes om å bli tvunget til å leve med sin voldtektsmann? De dreper denne jenta 1000 ganger om dagen, de tar hennes verdighet, hennes ære og hennes liv, sa Dima Barakat i det jordanske kvinneforumet til AP.

Æresdrap er fortsatt et utbredt problem i Jordan og i resten av Midtøsten. I fjor behandlet landets kriminaldomstol 36 drap av kvinner, hvorav åtte var regnet som æresdrap.

Tidligere denne uken stemte parlamentet for å tillate bare seks måneders fengselsstraff for gjerningsmenn som dreper kvinnelige slektninger i familieærens navn.

HRW applauderer

Jordan blir det tredje landet i Midtøsten, etter Tunisia, Marokko og Egypt, som nå avskaffer loven som tillater en voldtektsmann å gifte seg med sitt offer for å slippe straff.

Sarah Leah Whitson, leder i den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, gikk i går ut med en twitter-melding hvor hun hyller Jordans beslutning og oppfordrer andre land til å følge etter.

Loven er fortsatt gjeldende i Algerie, Irak, Kuwait, Libya, enkelte palestinske territorier og i Syria, i tillegg til enkelte latinamerikanske land, Filippinene og Tadsjikistan, ifølge Human Rights Watch.