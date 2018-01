Kvinner fikk se fotballkamp i Saudi-Arabia

Fredag kunne kvinnelige tilskuere for første gang ta turen for å se kampen mellom Al-Ahli og Al-Batin i Jeddah.

Kvinnelige vakter var hentet inn ved egne innganger for kvinner og familier. Foto: Stringer / AFP

Klubbene hadde på forhånd brukt Twitter for å oppmuntre kvinner til å møte opp. Noen av dem reklamerte også for ayaba-drakter i lagets farger.

Flere hadde med seg skjerf og flagg for å heie på laget sitt, mens en egen emneknagg for anledningen ble brukt over 10.000 ganger i løpet av kampen, skriver AFP.

Det var satt opp egne innganger og ansatt kvinnelige vakter for å geleide dem inn til en egen familieseksjon på tribunen.

– Historisk

Fra neste sesong skal alle klubbene ha tilrettelagte forhold for kvinnelige tilskuere. Foto: Stringer / AFP

– Dette viser at vi er på vei mot en blomstrende fremtid. Jeg er veldig stolt av å være vitne til denne store forandringen, sier Lamya Khaled Nasser (32) til nyhetsbyrået AFP.

En annen kvinnelig tilskuer, Ruwayda Ali Qassem, kaller det en historisk dag som viser at det er fundamentale endringer på gang i landet.

– Jeg er stolt og ekstremt glad for denne utviklingen, og for kongedømmets tiltak for å følge etter mange andre land, sier hun.

Myndighetene opplyste i forrige uke at kvinner også skal få se kamper i den saudiarabiske toppdivisjonen lørdag og neste torsdag.

Resten av landets stadioner skal være klare til å slippe inn kvinnelige tilskuere innen neste sesong, og oppgraderes med egne kafeer og bønnerom.

Kong Abdullah-stadionet i Jeddah har en kapasitet på over 60.000 tilskuere. Foto: Stringer / Reuters

Tillater bilkjøring og kino

Beslutningen om å åpne for kvinnelige tilskuere ble kunngjort i høst. Samtidig bestemte Kong Salman at kvinner skal få lov til å kjøre bil fra og med juni.

Torsdag ble det arrangert en bilmesse for kvinner, der man kunne se hvilke valgmuligheter som åpner seg om noen måneder.

Kronprins Mohammed bin Salman har jobbet for å modernisere Saudi-Arabia siden han tok over i fjor sommer. Blant løftene var å redusere makten som lå hos ultrakonservative religiøse ledere for å få landet tilbake til en mer moderat tolkning av islam.

I desember ble et kinoforbud fra 1970-tallet opphevet, og det er ventet at de første filmene vil bli vist i mars.

Det er fortsatt en rekke ting kvinner ikke har lov til å gjøre uten tillatelse fra menn, blant annet å søke om pass, reise til utlandet, gifte seg og åpne en bankkonto.